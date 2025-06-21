«За закон проголосовало на 23 депутата больше, чем против. Он вступит в силу, если человек старше 18 лет, страдает от тяжелого и неизлечимого заболевания, жить ему осталось менее шести месяцев, и это его добровольное решение», - написала Лутсар в соцсетях.

Она добавила, что депутаты, голосовавшие против, в интервью подчеркивали: они не возражают против самой идеи, но не согласны с процедурой ее реализации, и указывали на необходимость улучшения паллиативной помощи. Сейчас законопроект передан в палату лордов, и, по мнению Лутсар, его возвращение на доработку маловероятно. «В Эстонии эта сфера тоже требует регулирования», - отметила она.

Принятие этого закона приблизит Великобританию к странам, где ассистированное прекращение жизни уже разрешено, например, к Бельгии и Нидерландам.

В мае аналогичный шаг сделала и нижняя палата парламента Франции, где в первом чтении был одобрен законопроект о праве на ассистированное прекращение жизни. Это первый шаг на пути к легализации помощи пациентам в прекращении жизни в четко определенных медицинских ситуациях. Законопроект поддержали 305 депутатов, и он получил одобрение президента Эммануэля Макрона. Однако 199 парламентариев выступили против.