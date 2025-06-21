Эстонский политзаключенный освобожден из белорусской тюрьмы при помощи США

Белорусский режим заподозрил Ройо в создании экстремистской организации, и суд приговорил его к шести с половиной годам лишения свободы и штрафу в размере около 6000 евро. По словам министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкна, усилия по освобождению гражданина Эстонии длились почти полтора года.

«Информацию о том, что белорусские власти задержали гражданина Эстонии в Минске, поступило нам в январе 2024 года. С тех пор посольство и дипломаты были в постоянном контакте с Ройо и его семьей. Я благодарю президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, специального представителя в Украине Кейта Келлогга и его команду, а также всех американских и эстонских дипломатов и партнеров, которые целенаправленно и последовательно работали над тем, чтобы наш гражданин смог вернуться домой», - сказал Цахкна.

В сентябре 2020 года Ройо создал неправительственную организацию «Фонд друзей Беларуси в Эстонии», целью которого был сбор пожертвований для людей, бежавших от белорусского режима. Созданное Ройо общество не развернуло никакой существенной работы и было удалено из коммерческого регистра через несколько месяцев. Недоходное общество было создано на территории Эстонии в соответствии с законодательством Эстонской Республики.

Наряду с Алланом Ройо в числе других политических заключенных был освобожден и находившийся в тюрьме с 2020 года Сергей Тихановский, муж лидера белорусской демократической оппозиции Светланы Тихановской.

«Это очень важная для белорусской оппозиции победа, но мы не должны забывать, что нынешний режим по-прежнему держит в тюрьмах тысячи политзаключенных, - указал министр иностранных дел Маргус Цахкна. - Мы призываем белорусский режим немедленно и безоговорочно прекратить репрессии против своего народа и освободить всех политических заключенных».