Коалиция в Таллинне трещит по швам, аналитик: «Готов поспорить, что она развалится»

В передаче Keskpäevatund на радио Kuku журналисты Прийт Хыбемяги, Айнар Рууссаар и экономический аналитик Пеэтер Коппель обсудили напряженную ситуацию в правящей коалиции Таллинна, ее причины, возможные последствия и скрытые политические ходы.
Главным предметом конфликта в коалиции стала отмена платы за детские сады. Партии Социал-демократов, «Отечества» и «Ээсти 200» предложили компромисс - установить с сентября плату в 35 евро. Однако представитель Партии реформ и вице-мэр Таллинна Пяртель-Пеэтер Пере заявил, что сотрудничество с другими партиями становится все более сложным.
«В мэрии Таллинна уже давно происходят какие-то странные события», - отметил главный редактор Postimees Прийт Хыбемяги. «Со стороны это выглядит запутанно и непонятно. Почему политики, работающие в городской управе, занимаются этим вопросом именно таким образом?».
Последний акт для коалиции?
Айнар Рууссаар отметил, что тема муниципального управления вышла на общенациональный уровень в преддверии выборов.
«Социал-демократы предложили отменить плату за детские сады по всей Эстонии на законодательном уровне», - добавил он.
При этом журналист задался вопросом: какую политическую выгоду надеется получить Партия реформ, сотрудничая с Центристской партией, ранее осужденной по уголовным делам?
«Поддержка Центристской партии растет - как в Таллинне, так и по всей Эстонии. Среди русскоязычных она достигает 74%, что сравнимо с эпохой Эдгара Сависаара», - проанализировал Руусаар.
Экономический аналитик Пеэтер Коппель считает, что тема платы за детские сады - это всего лишь символ, а на деле коалиция уже фактически развалилась: «Говорят о красивых вещах, но за этим - только красивая обертка. Коалиции уже давно нет», - заявил он.
«Я готов поспорить на лимонад, что коалиция распадется», - добавил Коппель.
Однако Хыбемяги не был с этим согласен: «Только полные идиоты разваливали бы коалицию за несколько месяцев до выборов. Все будут держаться до конца, пытаясь поднять свой бренд и очернить конкурентов. Как говорят у нас - не качай лодку, а то перевернется».
Коппель же настаивает, что язык тела политиков говорит об обратном - тут конфликт налицо.
Политический ребрендинг: новые лица и старые тактики
Хыбемяги обратил внимание, что Партия реформ приглашает известных людей для того, чтобы освежить свой образ. Среди них - Игорь Грязин, бывший член как Партии реформ, так и Центристской партии: «Грязин - опытный человек, профессиональный “перебежчик”. Он всегда присоединяется к тем, кто на гребне волны».
«Пяртель-Пеэтер Пере - не лучший кандидат на пост вице-мэра. Он неуверенный лидер, с противоречивыми взглядами. Город нуждается в балансе», - считает Хыбемяги. Коппель с этим согласился, отметив, что все это - часть избирательной стратегии Партии реформ: «Сыырумаа - успешный предприниматель, может стать символом делового подхода. Это работает на имидж партии».
Электронное голосование: без мобильного приложения
Государственная избирательная комиссия решила, что на предстоящих муниципальных выборах голосовать через мобильное приложение будет нельзя. Причина этому - отсутствие надежного аудита таких решений. «При малейших сомнениях риски должны быть полностью исключены», - пояснил Рууссаар.
Он отметил, что более половины избирателей уже голосуют онлайн, и в будущем доля электронного голосования будет расти. Коппель подчеркнул, что даже при высокой безопасности останутся те, кто не доверяет системе, и важно отслеживать, как меняются общие настроения: «Если число скептиков превысит критическую массу, придется либо все им разъяснять, либо шагать в технологическом плане назад».
Хыбемяги на это добавил: «Это вопрос восприятия, а не только технологий. Нет высшей силы, которая скажет нам, что электронные выборы - это хорошо или плохо. Мы сами должны в этом разобраться».
Рууссаар выразил уверенность, что по мере смены поколений скептиков станет меньше, а сторонников - больше.
Террас - новый Трамп
Хыбемяги также обратил внимание на недавнюю ситуацию с закрытием остановки у Балтийского вокзала, после чего министр регионального развития и сельского хозяйства Хендрик Йоханнес Террас («Ээсти 200») приостановил поддержку расширения городского транспорта и закупки новых электробусов и троллейбусов: «Это было похоже на Трампа: "Ты не делаешь, как я хочу - я заберу у тебя деньги". Надеюсь, такое поведение не приживется в эстонской политике».