Коалиция в Таллинне трещит по швам, аналитик: «Готов поспорить, что она развалится»

Однако Хыбемяги не был с этим согласен: «Только полные идиоты разваливали бы коалицию за несколько месяцев до выборов. Все будут держаться до конца, пытаясь поднять свой бренд и очернить конкурентов. Как говорят у нас - не качай лодку, а то перевернется».

Коппель же настаивает, что язык тела политиков говорит об обратном - тут конфликт налицо.

Политический ребрендинг: новые лица и старые тактики

Хыбемяги обратил внимание, что Партия реформ приглашает известных людей для того, чтобы освежить свой образ. Среди них - Игорь Грязин, бывший член как Партии реформ, так и Центристской партии: «Грязин - опытный человек, профессиональный “перебежчик”. Он всегда присоединяется к тем, кто на гребне волны».

«Пяртель-Пеэтер Пере - не лучший кандидат на пост вице-мэра. Он неуверенный лидер, с противоречивыми взглядами. Город нуждается в балансе», - считает Хыбемяги. Коппель с этим согласился, отметив, что все это - часть избирательной стратегии Партии реформ: «Сыырумаа - успешный предприниматель, может стать символом делового подхода. Это работает на имидж партии».

Электронное голосование: без мобильного приложения

Государственная избирательная комиссия решила, что на предстоящих муниципальных выборах голосовать через мобильное приложение будет нельзя. Причина этому - отсутствие надежного аудита таких решений. «При малейших сомнениях риски должны быть полностью исключены», - пояснил Рууссаар.