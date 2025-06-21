ГАЛЕРЕЯ «Это вопрос жизни и смерти»: у Тоомпеа прошел митинг в поддержку Израиля

По его словам, атака 7 октября стала для израильтян шоком: «Они верили в силу своей армии и в эффективность систем раннего оповещения и ПРО. Но случился прорыв границы: 1200 убитых, 251 заложник, тысячи раненых. Это был момент пробуждения».

О конфликте с Ираном Выза сказал: «За последний год Иран дважды обстреливал Израиль баллистическими ракетами. Израиль устранил непосредственную угрозу - как от ракет, так и от готовящейся ядерной угрозы. Это объединило правительство и оппозицию».

«Ликвидация иранской угрозы - вопрос номер один для Израиля, и общество это четко осознает», - отметил Выза.

Рийна Сольман («Отечество»), член парламентской группы поддержки Израиля, напомнила в своей речи: «7 октября 2023 года ХАМАС начал полномасштабную войну против Израиля. Уже 8 октября к ним присоединилась "Хезболла" из Ливана. С тех пор Израиль регулярно атакуют также хуситы из Йемена, боевики из Сирии и Ирана. За полтора года по Израилю было выпущено более 30 000 ракет».

На мероприятии звучала музыка и выступления сторонников Израиля. Фото: Konstantin Sednev

Она подчеркнула, что за всем этим стоит Иран: «С 1979 года режим в Иране открыто говорит о желании уничтожить Израиль. Десятки лет они финансировали, обучали и вооружали десятки тысяч террористов по периметру Израиля, что привело к непрекращающейся террористической войне».

По словам Сольман, Иран уже располагает дальнобойными ракетами, и, несмотря на то что пока без ядерных боеголовок, он уже очень близок к созданию ядерного оружия.