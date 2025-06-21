ГАЛЕРЕЯ «Это вопрос жизни и смерти»: у Тоомпеа прошел митинг в поддержку Израиля

Сегодня днем у здания парламента Эстонии на Тоомпеа состоялся митинг в поддержку Израиля. На мероприятии звучала музыка и выступления сторонников Израиля.
В акции приняли участие Еврейская община Эстонии, Христианское объединение «Отечества», община церкви Олевисте, община Кивиыли и ряд других организаций.
Пеэтер Выза («Отечество»), председатель эстонского отделения Международного христианского посольства в Иерусалиме, в интервью Postimees пояснил: «В Эстонии неоднократно проходили митинги в поддержку Палестины, и с нашей точки зрения это в корне неверно. Мы с Израилем находимся в одном ценностном пространстве. Это единственная страна, в которой есть демократия на всем Ближнем Востоке. Поддерживать другую сторону в конфликте - странно, особенно не понимая, за что именно выступают. У нас было чувство, что часть эстонцев поддерживают то, в чем сами не до конца разобрались».
«Это был не митинг против кого-либо, а выражение поддержки Израилю - как государству и демократии, с которым мы разделяем общие ценности», - подчеркнул Выза.
Он добавил, что Израиль - небольшое государство в регионе, которое находится в неравных условиях в информационной войне: «Если сравнивать с нами, то как Эстония не может конкурировать с массой российской пропаганды, так и Израиль часто оказывается "заглушен" соседними странами. Их позиция правильная, но у противников слишком много медиаресурсов».
Выза лично находился в Израиле 7 октября 2023 года и стал свидетелем жестоких атак. «Сейчас Израиль пытается устранить корень проблемы - террористические организации и Иран, который годами финансировал и вооружал этих террористов. Это так называемое „огненное кольцо“, окружившее Израиль и обстреливающее его ракетами», - объяснил он.
По его словам, атака 7 октября стала для израильтян шоком: «Они верили в силу своей армии и в эффективность систем раннего оповещения и ПРО. Но случился прорыв границы: 1200 убитых, 251 заложник, тысячи раненых. Это был момент пробуждения».
О конфликте с Ираном Выза сказал: «За последний год Иран дважды обстреливал Израиль баллистическими ракетами. Израиль устранил непосредственную угрозу - как от ракет, так и от готовящейся ядерной угрозы. Это объединило правительство и оппозицию».
«Ликвидация иранской угрозы - вопрос номер один для Израиля, и общество это четко осознает», - отметил Выза.
Рийна Сольман («Отечество»), член парламентской группы поддержки Израиля, напомнила в своей речи: «7 октября 2023 года ХАМАС начал полномасштабную войну против Израиля. Уже 8 октября к ним присоединилась "Хезболла" из Ливана. С тех пор Израиль регулярно атакуют также хуситы из Йемена, боевики из Сирии и Ирана. За полтора года по Израилю было выпущено более 30 000 ракет».
Она подчеркнула, что за всем этим стоит Иран: «С 1979 года режим в Иране открыто говорит о желании уничтожить Израиль. Десятки лет они финансировали, обучали и вооружали десятки тысяч террористов по периметру Израиля, что привело к непрекращающейся террористической войне».
По словам Сольман, Иран уже располагает дальнобойными ракетами, и, несмотря на то что пока без ядерных боеголовок, он уже очень близок к созданию ядерного оружия.
«Израиль годами сдерживал развитие иранской ядерной программы скрытыми операциями. Первая волна атак Израиля была успешной: около 200 истребителей вывели из строя большинство иранских систем ПВО, обеспечив свободу действий в небе», - сказала она.
«За последнюю неделю Израиль разбомбил более 1000 иранских военных объектов и ликвидировал десятки военных командиров. По оценке ЦАХАЛ, уничтожено около половины военного потенциала Ирана».
Она также добавила, что Иран выпустил более 400 баллистических ракет и сотни дронов по территории Израиля, большинство из которых были перехвачены. «Тем не менее часть достигла целей, в том числе была поражена больница в Беэр-Шеве. Иран намеренно наносит удары по гражданским объектам, в отличие от Израиля», - подчеркнула Сольман.
По ее словам, Израиль намерен продолжать операцию до полной ликвидации ядерной угрозы, а также выразила надежду, что иранская оппозиция сможет использовать ситуацию для свержения режима.
Сольман также раскритиковала участие Эстонии в международной инициативе Франции и Саудовской Аравии по созданию Палестинского государства: «В условиях, когда Израиль ведет экзистенциальную борьбу с большинством соседей, появляются предложения отдать часть земли Палестине. США уже направили своим союзникам дипломатическую ноту с просьбой не поддерживать эту инициативу, поскольку это повлияет на отношения с Вашингтоном. Но Эстония собиралась присоединиться. Сейчас проект отложен, и я надеюсь, что мы окончательно от него откажемся. Нам нечего там выигрывать, а вот отношения с США и Израилем можем потерять».
«Наши отношения с Израилем основаны на общих ценностях. Это страна, стоящая на передовой защиты свободного мира от тирании и радикального исламизма. У нас - долгие связи, общие цели, включая экономику и безопасность. Непонятно, почему МИД Эстонии делает реверансы в сторону противников», - добавила она.
Сольман отметила, что слоган «От реки до моря» (о ликвидации Израиля) - часть информационной войны, исходящей от враждебных источников.
«На первых митингах в поддержку Палестины в Таллинне пытались проникнуть лица, связанные с террористическими организациями. Палестинские пропагандисты не рассказывают о реальной истории - о том, как Израиль, как единственная демократия в регионе, десятилетиями подвергается нападениям авторитарных режимов. Это стоило многих жертв».
«7 октября Израиль атаковали с трех направлений. А вся территория страны - всего 21 тыс. квадратных километров. Евреи не могут никуда отступить. Сегодня вопрос Израиля - это вопрос жизни и смерти, экзистенциальный вопрос для нации. Ни больше ни меньше», - заключила Сольман.