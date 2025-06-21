В Эстонию приплыли два круизных судна

В 8.18 утра 100-метровая мегаяхта Clio под флагом Мальты, которая несколько раз посещала Эстонию в предыдущие годы, прибыла в Старый порт из Риги и в воскресенье в 15.15 уйдет из Таллинна, но в этом круизном сезоне посетит Эстонию еще пять раз. Ее снова можно будет увидеть в Старом порту уже в среду.