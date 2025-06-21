В Эстонию приплыли два круизных судна

В субботу Эстонию посетили два круизных лайнера - один Старый порт Таллинна, а другой - Сааремаа.
В 8.18 утра 100-метровая мегаяхта Clio под флагом Мальты, которая несколько раз посещала Эстонию в предыдущие годы, прибыла в Старый порт из Риги и в воскресенье в 15.15 уйдет из Таллинна, но в этом круизном сезоне посетит Эстонию еще пять раз. Ее снова можно будет увидеть в Старом порту уже в среду.
В 8.32 пассажирское и грузовое судно Nordstjernen, которое берет на борт только 300 пассажиров, прибыло в порт Нинас на Сааремаа из Вентспилса. Судну, которое ходит под норвежским флагом, 69 лет, но оно прошло капитальный ремонт в 2021 году.
81-метровое судно принадлежит компании Hurtigruten, которая оперирует на круизной и грузовой линии вдоль западного побережья Норвегии. В этом сезоне Nordstjernen посетит Эстонию еще дважды в сентябре.