Исследование: пожилые люди все чаще получают травмы при падениях

По сравнению с 2022 годом, в 2023 году количество падений выросло на 774 случая, и наибольший рост (в процентном выражении) был зафиксирован в возрастной группе 85 лет и старше, где количество падений увеличилось на 9%.

Среди травм у людей в возрасте от 75 лет и старше, почти три четверти приходится именно на падения, из которых чуть более половины происходят дома. В возрастной группе 85+ каждая вторая травма происходит в домашней обстановке, и 80% всех домашних травм - это падения.

«Каждое третье падение происходит дома, а среди людей старше 75 лет - уже 57% падений случается именно в том месте, которое должно быть самым безопасным», - отметила Яне Идавайн, руководитель отдела статистики здравоохранения TAI.