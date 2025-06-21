В Пярну торжественно открыли новый мост: участвовавший в церемонии кот Хьюго поразил всех зрителей

На торжественном открытии моста Ряэмаа в Пярну в центре внимания оказался вовсе не объект инфраструктуры, а... трехлетний кот Хьюго, которого заранее анонсировали как первого участника, который должен был пройти по мосту.
Когда после получасовых речей официальных лиц и церемонии перерезания ленты Хьюго не появился на горизонте, зрители начали спрашивать у фотографа Pärnu Postimees: «А где кот? Когда его, наконец, можно будет увидеть?»
Наконец, напряжение спало: коричнево-белый кот Хьюго вышел из переноски в начале моста со стороны центра города и сделал несколько шагов в направлении Ряэмаа. Однако множество людей на пешеходной дорожке немного его напугали - он свернул к другой стороне моста, а затем подошел к краю, со стороны Раэкюла.
Хозяйка кошки, Адель, направила питомца обратно к центру моста, но когда на стороне Ряэмаа включила сирену машина спасательной службы, Хьюго испугался и не дошел до конца.
Во время репетиции в более спокойной обстановке, по словам хозяйки, переход по мосту прошел гораздо увереннее.
Несмотря на то, что официальный переход через мост у Хьюго не удался, он завоевал сердца горожан и гостей, и сразу после открытия моста вокруг него и его хозяйки образовалась очередь желающих сделать с ним селфи.
Хьюго, неожиданно оказавшийся в центре внимания, немного растерялся, и после десятка фотографий хозяйка попросила у людей прощения и вернула его в переноску. Желающим сделать фото приходилось фотографироваться с ним уже через решетку.
«Хьюго был храбрецом», - рассказала Адель Руудер - хозяйка Хьюго, которая забрала его из приюта и привезла в Пярну за три дня до церемонии открытия. «Сирены - это было что-то новое для него. Но вчера, когда было тише, он спокойно прошел по мосту».
Адель призналась, что участие в открытии такого объекта - большое событие для их семьи и всех, кто поддерживает Хьюго.
«Такое бывает, наверное, только раз в жизни. Но если вдруг где-то снова будут строить мост и понадобится кот для его открытия - у Хьюго уже есть опыт!» - пошутила она.
Торт со свечкой коту, конечно, не полагается, но праздничную банку корма он точно заслужил, пообещала хозяйка.
Жительница улицы Лая Тию Хуньт пришла на открытие именно из-за Хьюго: «Кот красавец! Видела его по телевизору. Хотела посмотреть, сможет ли он пройти по мосту прямо. Сам мост мне не так интересен - мы и так все строительство с окна видели».
Первые зрители начали собираться у забора за два часа до открытия, а жительница Аудру Диана призналась, что, возможно, она пришла туда самой первой. «Я с интересом следила за строительством. Когда в прошлом августе устанавливали плиты на опоры, смотрела на это часами», - рассказала она.
Примерно за час до открытия жительница Ольга сделала фото пустого моста через забор и поделилась, что не может дождаться момента, когда сможет по нему пройти. «Я живу в Пярну полтора года, и новый мост для меня - важное событие».
Сотрудник охраны Марлеэн Теэару подтвердила, что никто не пытался проникнуть на мост раньше времени, и проблем с чересчур любопытными людьми не возникло.
Когда ворота открылись, мост моментально заполнился людьми, а его конструкция даже слегка покачнулась. Это заметили и участницы женского танцевального коллектива Surju Sõbratarid, ожидавшие своей очереди на выступление. «Вчера на репетиции тоже чувствовалось легкое раскачивание», - сказала одна из участниц.
Несмотря на легкое покачивание, мост безопасен для движения - это наглядно продемонстрировали во время церемонии: в то время как под аркой проплыла лодка с легендарным гребцом Юри Яансоном и руководителями строительства, по мосту проехал тяжелый автомобиль спасательной службы.
«Если бы существовал хоть малейший риск, мы бы не стали подплывать к мосту», - заверил инженер Роберт Синикас.