В Пярну торжественно открыли новый мост: участвовавший в церемонии кот Хьюго поразил всех зрителей

Когда после получасовых речей официальных лиц и церемонии перерезания ленты Хьюго не появился на горизонте, зрители начали спрашивать у фотографа Pärnu Postimees: «А где кот? Когда его, наконец, можно будет увидеть?»

Наконец, напряжение спало: коричнево-белый кот Хьюго вышел из переноски в начале моста со стороны центра города и сделал несколько шагов в направлении Ряэмаа. Однако множество людей на пешеходной дорожке немного его напугали - он свернул к другой стороне моста, а затем подошел к краю, со стороны Раэкюла.

Хозяйка кошки, Адель, направила питомца обратно к центру моста, но когда на стороне Ряэмаа включила сирену машина спасательной службы, Хьюго испугался и не дошел до конца.

Во время репетиции в более спокойной обстановке, по словам хозяйки, переход по мосту прошел гораздо увереннее.

Несмотря на то, что официальный переход через мост у Хьюго не удался, он завоевал сердца горожан и гостей, и сразу после открытия моста вокруг него и его хозяйки образовалась очередь желающих сделать с ним селфи.

Хьюго, неожиданно оказавшийся в центре внимания, немного растерялся, и после десятка фотографий хозяйка попросила у людей прощения и вернула его в переноску. Желающим сделать фото приходилось фотографироваться с ним уже через решетку.