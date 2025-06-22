США нанесли удары по ядерным объектам в Иране. Генсек ООН: это угроза международной безопасности

Трамп не стал прямо упоминать о возможности смены режима в Тегеране. Вместо этого он дал понять, что США считают операцию в основном законченной - при условии, что Иран сядет за стол переговоров, уточнила медиакомпания BBC.

США перебросили в регион значительные военные силы и средства, что, как отметил Трамп, говорит о том, что Вашингтон при необходимости готов действовать очень быстро.

Выступление Трампа длилось около четырех минут. Во время обращения за спиной президента США стояли вице-президент Джеймс Дэвид Вэнс (Джей Ди Вэнс), госсекретарь Марко Рубио и министр обороны Пит Хегсет.

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После того как американские военные нанесли удары по трем иранским объектам, у американского лидера состоялся телефонный разговор с премьер-министром Израиля, сообщил высокопоставленный представитель Белого дома.

Соединенные Штаты также «предупредили Израиль перед ударами», сказал чиновник агентству AFP.

Нетаньяху выступил с заявлением относительно ударов США. «Мы с президентом Трампом часто говорим: »Мир через силу«. Сначала приходит сила, а затем мир», - указал он. «И сегодня вечером президент Трамп и Соединенные Штаты действовали с большой силой», - добавил глава кабмина Израиля.

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