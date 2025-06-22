США нанесли удары по ядерным объектам в Иране. Генсек ООН: это угроза международной безопасности

Дональд Трамп объявил, что США нанесли удары по трем ядерным объектам в Иране - в Фордо, Натанзе и Исфахане. Генеральный секретарь ООН назвал удары США «опасной эскалацией в регионе», пишет DW.
Президент США Дональд Трамп объявил, что американская авиация нанесла удары по трем ядерным объектам в Иране - в Фордо, Натанзе и Исфахане. Соответствующую запись глава Белого дома разместил в соцсети Truth Social в субботу, 21 июня.
По словам Трампа, самолеты ВВС США покинули воздушное пространство Ирана.
«Мы завершили нашу очень успешную атаку на три ядерных объекта в Иране - Фордо, Натанз и Исфахан. Все самолеты сейчас находятся за пределами воздушного пространства Ирана», - написал американский лидер.
«На основной объект, Фордо, был сброшен полный боезапас бомб. Все самолеты благополучно возвращаются домой. Поздравляем наших великих американских воинов. В мире нет другой армии, которая могла бы сделать это. НАСТАЛО ВРЕМЯ МИРА!» - добавил он.
«Это исторический момент для Соединенных Штатов Америки, Израиля и всего мира», - отметил глава американского государства в еще одной записи в Truth Social. Он добавил, что «теперь Иран должен согласиться прекратить эту войну».
Президент США: Тегеран должен заключить мир
Позднее глава американского государства выступил с обращением к нации. Трамп подчеркнул, что Тегеран должен заключить мир, иначе «мы будем атаковать» другие цели в Иране. «Будет либо мир, либо трагедия для Ирана, гораздо большая, чем та, которую мы наблюдали в течение последних восьми дней», - указал глава Белого дома.
Он также поздравил израильского премьера Биньямина Нетаньяху, сказав, что они работали как команда, чтобы устранить эту ужасную угрозу Израилю.
Трамп не стал прямо упоминать о возможности смены режима в Тегеране. Вместо этого он дал понять, что США считают операцию в основном законченной - при условии, что Иран сядет за стол переговоров, уточнила медиакомпания BBC.
США перебросили в регион значительные военные силы и средства, что, как отметил Трамп, говорит о том, что Вашингтон при необходимости готов действовать очень быстро.
Выступление Трампа длилось около четырех минут. Во время обращения за спиной президента США стояли вице-президент Джеймс Дэвид Вэнс (Джей Ди Вэнс), госсекретарь Марко Рубио и министр обороны Пит Хегсет.
Белый дом: Трамп переговорил с Нетаньяху после ударов
После того как американские военные нанесли удары по трем иранским объектам, у американского лидера состоялся телефонный разговор с премьер-министром Израиля, сообщил высокопоставленный представитель Белого дома.
Соединенные Штаты также «предупредили Израиль перед ударами», сказал чиновник агентству AFP.
Нетаньяху выступил с заявлением относительно ударов США. «Мы с президентом Трампом часто говорим: »Мир через силу«. Сначала приходит сила, а затем мир», - указал он. «И сегодня вечером президент Трамп и Соединенные Штаты действовали с большой силой», - добавил глава кабмина Израиля.
Представители Пентагона: США сбросили бункерные бомбы
По сведениям телекомпании Fox News, при атаке на Фордо были использованы шесть бункерных бомб, а по другим объектам было выпущено 30 крылатых ракет Tomahawk.
В свою очередь высокопоставленные представители Министерства обороны США заявили, что в ходе атаки использовались бункерные бомбы GBU-57A, причем на каждый из ядерных объектов было сброшено по две из них, передала медиакомпания BBC.
Организация по атомной энергии Ирана осудила атаки
Между тем Организация по атомной энергии Ирана (AEOI) осудила «жестокое нападение» Вашингтона на три иранских ядерных объекта. AEOI также подвергла критике Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) за «безразличие и даже соучастие». AEOI предпримет «необходимые» шаги, которые будут включать «юридические действия», говорилось в заявлении иранской организации.
МИД Ирана: американская атака будет иметь долгосрочные последствия
США грубо нарушили международное право и режим нераспространения ядерного оружия, напав на объекты мирной ядерной программы Ирана, заявил министр иностранных дел исламской республики Аббас Арагчи.
«События сегодняшнего утра возмутительны и будут иметь долгосрочные последствия. Каждый член ООН должен быть встревожен этим крайне опасным, беззаконным и преступным поведением», - написал он в соцсети Х.
В соответствии с положениями Уставом ООН, допускающими законный ответ в порядке самообороны, Иран оставляет за собой все возможности для защиты своего суверенитета, интересов и народа.
В свою очередь постоянное представительство Ирана при ООН запросило экстренное заседание Совета безопасности организации в связи с атаками США на ядерные объекты Тегерана.
Генсек ООН: удары США - угроза международной безопасности
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал удары США по Ирану «опасной эскалацией в регионе, который и так находится на грани, и прямой угрозой международному миру и безопасности». Гутерриш заявил об этом в субботу, 21 июня, после того как президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон нанес авиаудары по трем ядерным объектам в Иране - в Фордо, Натанзе и Исфахане.
«Существует растущий риск того, что этот конфликт может быстро выйти из-под контроля - с катастрофическими последствиями для гражданского населения, региона и мира», - говорится в заявлении главы всемирной организации.
«В этот опасный момент крайне важно избежать спирали хаоса. Военного решения не существует. Единственный путь вперед - это дипломатия. Единственная надежда - это мир», - подчеркнул Гутерриш.
Офис президента Южной Кореи проводит экстренное совещание
После сообщений об ударе Соединенных Штатов по иранским объектам офис президента Южной Кореи созвал экстренное совещание по вопросам безопасности и экономики, передала южнокорейская вещательная компания YTN.
Иран: нет никакой опасности для жителей к югу от Тегерана
Тем временем департамента Ирана по управлению кризисными ситуациями заявил об отсутствии какой-либо опасности для жителей города Кум, расположенного к югу от Тегерана, в районе ядерного комплекса Фордо, сообщает агентство IRNA.
В Саудовской Аравии заявили, что после американской атаки по Ирану на территории королевства и других арабских стран Персидского залива не обнаружено следов радиации.