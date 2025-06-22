Фото и видео Политзаключенный из Эстонии о тюрьме в Беларуси: ко мне относились очень плохо

Ройо в 22:00 прилетел в Таллинн на вечернем рейсе из Хельсинки. В Таллиннском аэропорту его встретили близкие, министр иностранных дел Маргус Цахкна, а также скорая помощь, врачи которой осмотрели Ройо из-за болей в спине.

Он был уставшим, но растроган до слез.

Ройо находился в заключении с января прошлого года. Белорусский режим подозревал его в создании экстремистской организации, и суд приговорил его к шести с половиной годам лишения свободы и штрафу в размере почти 6000 евро.

Ройо объяснил, что его арестовали в Беларуси после того, как он создал благотворительный фонд для поддержки семей, которые были недовольны результатами выборов в стране.

«Местный диктатор приказал оставить этих людей без работы и без еды», - рассказал он после прибытия в Эстонию. Он добавил, что поскольку сам является многодетным отцом, а его жена - гражданка Беларуси, он чувствовал, что обязан помочь этим семьям.

На сегодняшний день некоммерческая организация MTÜ Fund of Belarusian Friends, созданная в сентябре 2020 года, ликвидирована.

«Я зарегистрировал фонд в Великобритании и в Эстонии. Британский фонд начал действовать быстрее, и через него удалось помочь достаточно многим», - отметил Ройо.

Прежде чем белорусские власти вышли на след фонда, жена Ройо успела сообщить о происходящем банкам. Счета были заморожены, и белорусские власти не смогли получить к ним доступ.