Фото и видео Политзаключенный из Эстонии о тюрьме в Беларуси: ко мне относились очень плохо

Гражданин Эстонии Аллан Ройо был освобожден из белорусской тюрьмы благодаря дипломатическим усилиям США. Вечером в субботу, 21 июня, он прибыл в Эстонию.
Ройо в 22:00 прилетел в Таллинн на вечернем рейсе из Хельсинки. В Таллиннском аэропорту его встретили близкие, министр иностранных дел Маргус Цахкна, а также скорая помощь, врачи которой осмотрели Ройо из-за болей в спине.
Он был уставшим, но растроган до слез.
Ройо находился в заключении с января прошлого года. Белорусский режим подозревал его в создании экстремистской организации, и суд приговорил его к шести с половиной годам лишения свободы и штрафу в размере почти 6000 евро.
Ройо объяснил, что его арестовали в Беларуси после того, как он создал благотворительный фонд для поддержки семей, которые были недовольны результатами выборов в стране.
«Местный диктатор приказал оставить этих людей без работы и без еды», - рассказал он после прибытия в Эстонию. Он добавил, что поскольку сам является многодетным отцом, а его жена - гражданка Беларуси, он чувствовал, что обязан помочь этим семьям.
На сегодняшний день некоммерческая организация MTÜ Fund of Belarusian Friends, созданная в сентябре 2020 года, ликвидирована.
«Я зарегистрировал фонд в Великобритании и в Эстонии. Британский фонд начал действовать быстрее, и через него удалось помочь достаточно многим», - отметил Ройо.
Прежде чем белорусские власти вышли на след фонда, жена Ройо успела сообщить о происходящем банкам. Счета были заморожены, и белорусские власти не смогли получить к ним доступ.
«Нам удалось помочь первым 140 семьям, чтобы их дети смогли пойти в школу. Насколько мне известно - и к большому неудовольствию белорусских властей - им не удалось найти ни одной семьи, которой мы помогли», - рассказал Ройо.
Он добавил, что условия, в которых его содержали, были бесчеловечными.
«Находиться за решеткой - это одно, но с 2021 года я фактически был заложником в Беларуси. Ко мне обращались очень плохо. Скорее всего, я сделаю это делом своей жизни и расскажу правозащитным организациям о том, в каких условиях там содержат людей. В 21 веке никто не должен жить в таких условиях», - сказал он.
Ройо лично поблагодарил и министра иностранных дел Маргуса Цахкна. «Если бы не вы, я, вероятно, до сих пор был бы там», - сказал он.
По словам Цахкна, работа над освобождением гражданина Эстонии шла почти полтора года. «В январе 2024 года мы получили информацию, что белорусские власти задержали в Минске гражданина Эстонии. С тех пор посольство и дипломаты находились в постоянном контакте с Ройо и его семьей», - отметил министр.
Вместе с Ройо были освобождены и другие политические заключенные, среди них - находившийся в заключении с 2020 года Сергей Тихановский, муж лидера белорусской демократической оппозиции Светланы Тихановской.
Министерство иностранных дел Эстонии настоятельно рекомендует воздержаться от поездок в Беларусь, а находящихся там временно граждан Эстонии призывает пересмотреть необходимость пребывания и по возможности вернуться на родину.