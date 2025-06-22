Меркель: удары по Ирану нельзя сравнивать с войной в Украине

«Я не совсем согласна, что Израиль не соблюдает международное право. Когда существование страны ставится под сомнение Ираном или ХАМАС, на это не так легко ответить в соответствии с международным правом. Если одним разрешено заявлять, что они хотят уничтожить государство Израиль, то оно должно иметь возможность защищать себя», - сказала Меркель.

«А вторжение России в Украину очевидно противоречит международному праву. Украина никогда не угрожала России и тем не менее подверглась нападению», - продолжила экс-канцлер.

Экс-канцлер: отношения с РФ не такие, как надеялись

По ее словам, в начале 1990-х в Германии и во всем мире был «период оптимизма после конца холодной войны» и «огромная надежда, что все изменится к лучшему». «У людей было впечатление, что свобода восторжествовала здесь, и теперь лишь вопрос времени, когда то же произойдет во всем мире», - сказала Меркель.

По ее словам, разочарованиями на этом пути стали войны в бывшей Югославии, финансовый кризис 2008-2009 годов, пандемия, а также то, что «отношения с Россией развивались не так, как надеялись».

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