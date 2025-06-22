Меркель: удары по Ирану нельзя сравнивать с войной в Украине

Операцию Израиля «Восстающий лев» против Ирана нельзя сравнивать с полномасштабным вторжением России в Украину, так как Киев не угрожал существованию РФ. Такое мнение высказала в интервью газете Neue Osnabrücker Zeitung, опубликованном в субботу, 21 июня, экс-канцлер Германии Ангела Меркель, пишет DW.
«Я не совсем согласна, что Израиль не соблюдает международное право. Когда существование страны ставится под сомнение Ираном или ХАМАС, на это не так легко ответить в соответствии с международным правом. Если одним разрешено заявлять, что они хотят уничтожить государство Израиль, то оно должно иметь возможность защищать себя», - сказала Меркель.
«А вторжение России в Украину очевидно противоречит международному праву. Украина никогда не угрожала России и тем не менее подверглась нападению», - продолжила экс-канцлер.
Экс-канцлер: отношения с РФ не такие, как надеялись
По ее словам, в начале 1990-х в Германии и во всем мире был «период оптимизма после конца холодной войны» и «огромная надежда, что все изменится к лучшему». «У людей было впечатление, что свобода восторжествовала здесь, и теперь лишь вопрос времени, когда то же произойдет во всем мире», - сказала Меркель.
По ее словам, разочарованиями на этом пути стали войны в бывшей Югославии, финансовый кризис 2008-2009 годов, пандемия, а также то, что «отношения с Россией развивались не так, как надеялись».
Меркель о миграции: нужно думать по-европейски
По словам экс-канцлера, в вопросе миграции, в том числе нелегальной, нужно «думать по-европейски», а не только «с немецкой точки зрения», чтобы «сохранить преимущества Шенгена, то есть свободу передвижения по Европе». «Вот почему единая европейская система предоставления убежища является важным шагом», - сказала она.
«Постоянный строгий пограничный контроль между странами угрожает свободе передвижения, а значит, и сплоченности в Европе. А мы видим, что эта сплоченность важнее, чем когда-либо», - продолжила Меркель. Она выступила за усиление охраны внешних, а не внутренних границ в ЕС.
Экс-канцлер по-прежнему считает правильной свою миграционную политику в 2015-2016 годах: «Приехало много людей из Сирии и, конечно, из других стран. Многие семьи могли заплатить контрабандисту лишь за одного из шести детей. Тем не менее, это были люди. Никто из них не покинул родину легкомысленно, некоторые уже столкнулись с трудностями судьбы. Нам пришлось с этим справляться. Я показала решение: больше охраны внешних границ и соглашения на уровне ЕС, такие как с Турцией».
«Мы думаем, то, что происходит в Африке, - в действительности не наше дело. Но это касается и нас. В глобальном мире мы должны понимать, что у нас есть фундаментальный личный интерес в том, чтобы обеспечить благополучие людей как можно в большем числе стран по всему миру», - резюмировала Меркель.
*Интервью было взято до ударов США по Ирану