В Европе приветствуют освобождение Сергея Тихановского

Освобождение кандидата в президенты Беларуси на выборах 2020 года Сергея Тихановского - «фантастически хорошая новость», но нельзя забывать и о других политических заключенных, заявил в субботу, 21 июня, министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль.

«Это фантастически хорошая новость, что Сергей Тихановский наконец-то свободен. В то же время, давайте не будем забывать о многих других заключенных в Беларуси. Лукашенко должен наконец освободить их», - написал глава германского МИДа в соцсети X.

Es ist eine fantastisch gute Nachricht, dass #Siarhei #Tsikhanouski endlich frei ist. Zugleich vergessen wir die vielen anderen Gefangenen in #Belarus nicht. Lukaschenko muss sie endlich freilassen. https://t.co/vwVhQsOShQ — Johann Wadephul (@AussenMinDE) June 21, 2025

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский также поприветствовал освобождение Тихановского и поблагодарил спецпосланника президента США по России и Украине Кита Келлога за помощь в освобождении политзаключенных Беларуси.

«Свободный мир нуждается в тебе, Сергей! Моя самая искренняя радость тебе, Светлане Тихоновской и всей твоей семье. Видя вас снова вместе, мы видим, почему годы борьбы за свободу имеют значение. Мы продолжим стремиться освободить остальных, включая Анджея Почобута (журналист, политзаключенный, член Союза поляков Беларуси - прим.ред.). Благодарю Кита Келлога за обеспечение безопасного освобождения 14 политических заключенных в Беларуси», - написал Сикорский.