В Европе приветствуют освобождение Сергея Тихановского

Главы МИД Германии, Польши и Литвы поздравили Сергея Тихановского с освобождением и призвали не забывать о других политзаключенных Беларуси, пишет DW.
Освобождение кандидата в президенты Беларуси на выборах 2020 года Сергея Тихановского - «фантастически хорошая новость», но нельзя забывать и о других политических заключенных, заявил в субботу, 21 июня, министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль.
«Это фантастически хорошая новость, что Сергей Тихановский наконец-то свободен. В то же время, давайте не будем забывать о многих других заключенных в Беларуси. Лукашенко должен наконец освободить их», - написал глава германского МИДа в соцсети X.
Es ist eine fantastisch gute Nachricht, dass #Siarhei #Tsikhanouski endlich frei ist. Zugleich vergessen wir die vielen anderen Gefangenen in #Belarus nicht. Lukaschenko muss sie endlich freilassen. https://t.co/vwVhQsOShQ— Johann Wadephul (@AussenMinDE) June 21, 2025
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский также поприветствовал освобождение Тихановского и поблагодарил спецпосланника президента США по России и Украине Кита Келлога за помощь в освобождении политзаключенных Беларуси.
«Свободный мир нуждается в тебе, Сергей! Моя самая искренняя радость тебе, Светлане Тихоновской и всей твоей семье. Видя вас снова вместе, мы видим, почему годы борьбы за свободу имеют значение. Мы продолжим стремиться освободить остальных, включая Анджея Почобута (журналист, политзаключенный, член Союза поляков Беларуси - прим.ред.). Благодарю Кита Келлога за обеспечение безопасного освобождения 14 политических заключенных в Беларуси», - написал Сикорский.
The free world needs you, Siarhei! My sincerest joy goes out to you, @Tsihanouskaya and your entire family. Seeing you together again shows why years of struggle for freedom matter. We will continue to strive to free the rest, including @poczobut.— Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) June 21, 2025
Thank you @generalkellogg for… pic.twitter.com/cuNI4R1O9b
Глава МИД Литвы Кястутис Будрис сообщил, что все 14 освобожденных политзаключенных, включая Тихановского, «находятся в безопасности в Литве» и «получают надлежащую помощь». «Роль США в освобождении была решающей», - подчеркнул Будрис, также призвав освободить многих оставшихся политических заключенных.
Правозащитники: в тюрьмах по-прежнему больше 1000 политзаключенных
Немецко-швейцарская правозащитная организация Libereco также приветствовала освобождение Сергея Тихановского и еще 13 человек, отметив, что более тысячи других политзаключенных по-прежнему находятся в тюрьмах Беларуси.
«Все люди, которые боролись за демократию, верховенство закона и права человека и были приговорены за это к годам лишения свободы, должны быть немедленно освобождены. Для достижения этого следует использовать все переговорные подходы и дипломатические инициативы, поскольку ожидание может оказаться фатальным», - призвал директор организации Марко Фибер.