ВИДЕО Глава МИД об освобожденном из Беларуси эстонце: мы должны быть благодарны президенту Трампу

«Возвращение Аллана домой было процессом, который длился полтора года. Когда мы узнали, что нашего гражданина арестовали, нашей задачей - как внешнеполитической службы - было поддерживать связь, использовать все возможные каналы, чтобы добиться его освобождения и защищать его интересы», - рассказал Цахкна.

Он добавил, что условия, в которых находился Ройо, были очень тяжелыми.

«Я думаю, что через некоторое время он будет готов сам публично рассказать об этом», - отметил министр.

Цахкна подчеркнул, что были предприняты разные попытки вернуть эстонца домой, но прорыв стал возможен благодаря помощи США.

«С помощью давления со стороны Соединенных Штатов удалось добиться освобождения 14 политических заключенных, в том числе Сергея Тихановского - одного из лидеров демократических сил Беларуси», - сказал он.

«Но для нас было важно, что наш гражданин Аллан был освобожден. За это мы должны быть благодарны президенту Трампу и его спецпредставителю Киту Келлогу, который лично отправился в Беларусь. Мы включили Аллана в этот список, и под давлением удалось освободить 14 человек, - сказал Цахкна. - Но будем честны - очень многие остались. Сейчас в Беларуси по-прежнему тысячи политзаключенных».

Цахкна подчеркнул, что поездки в Беларусь по-прежнему крайне рискованны и настоятельно рекомендовал их избегать.