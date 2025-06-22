СМИ: датские лоцманы помогают нефтетанкерам РФ в проливах

Несмотря на санкции, датские лоцманы помогают танкерам с российской нефтью проходить проливы Фемарн-Бельт или Большой Бельт, пишут СМИ. Это единственные представители Запада, кто поднимается на борт этих судов, передает DW.
Сотрудники государственной лоцманской службы Дании DanPilot помогают нефтетанкерам «теневого флота» РФ проходить проливы Фемарн-Бельт или Большой Бельт между Северным и Балтийским морями. Об этом говорится в материале германского телеканала Norddeutscher Rundfunk и датского портала Danwatch, опубликованном в субботу, 21 июня.
Лоцман: «Чувствую себя частью военной машины»
«Чувствую себя частью российской военной машины, - сказал журналистам датский лоцман Бьёрн Цезарь Скиннеруп. - Я знаю, что все экспортируемое через порты приносит России деньги. А на них она финансирует войну против Украины. Поэтому я делаю свою работу со смешанными чувствами. Честно говоря, это очень грустно».
По словам Скиннерупа, он хотел бы, чтобы датские воды были закрыты для судов с российской нефтью. Но пока этого не произошло, и его задача - помочь избежать морской катастрофы у берегов Дании. Работа лоцманов исключена из-под действия западных санкций, указано в репортаже.
Как передает NDR, нефтетанкеры «теневого флота» проходят у берегов Германии и Дании каждый день. «Хотя лоцманское сопровождение при транзитном маршруте через датские воды не обязательно, большинство судов пользуется этой помощью, так как морские проливы узкие, мелкие и загруженные», - отмечает телеканал.
Например, 31 мая шедший в Россию балкер Meshka под флагом Панамы сел на мель в проливе Эресунн (Зунд) между Данией и Швецией. Судно не входило в список «теневого флота». Его сняли с мели 10 июня.
На танкерах плохая техника и гигиена
По данным NDR, датские лоцманы - практически единственные представители Запада, кто знает, что происходит на этих судах. Оранжевые катера DanPilot подходят к борту нефтетанкеров, датский лоцман поднимается на борт по веревочной лестнице и помогает проходить проливы.
«Техническое состояние судов, гигиенические условия на них и то, как работает команда на борту, - такое, что иногда, когда я поднимаюсь туда, то спрашиваю себя: как они вообще безопасно доходят до цели маршрута?» - сказал Скиннеруп.
По его словам, часто команда «недостаточно квалифицирована», не способна к навигации, ей «все безразлично». Лоцман сетует, что до недавнего времени в Балтийском море не было ни одного танкера старше 20 лет, теперь они заходят ежедневно.
Источник: каждый танкер окупается за год в три раза
Как рассказал анонимный источник NDR в судоходной отрасли, одно судно может заработать 30-40 млн долларов в год на торговле российской нефтью. Купить старый танкер можно примерно за 12 млн долларов, в основном в странах Ближнего Востока или Южной Азии, например, в Индии.
Чтобы минимизировать последствия санкций, на одно юридическое лицо регистрируют один танкер. Сейчас ограничительные меры ЕС действуют против 342 судов «теневого флота» РФ.