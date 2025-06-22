СМИ: датские лоцманы помогают нефтетанкерам РФ в проливах

На танкерах плохая техника и гигиена

По данным NDR, датские лоцманы - практически единственные представители Запада, кто знает, что происходит на этих судах. Оранжевые катера DanPilot подходят к борту нефтетанкеров, датский лоцман поднимается на борт по веревочной лестнице и помогает проходить проливы.

«Техническое состояние судов, гигиенические условия на них и то, как работает команда на борту, - такое, что иногда, когда я поднимаюсь туда, то спрашиваю себя: как они вообще безопасно доходят до цели маршрута?» - сказал Скиннеруп.

По его словам, часто команда «недостаточно квалифицирована», не способна к навигации, ей «все безразлично». Лоцман сетует, что до недавнего времени в Балтийском море не было ни одного танкера старше 20 лет, теперь они заходят ежедневно.

Источник: каждый танкер окупается за год в три раза

Как рассказал анонимный источник NDR в судоходной отрасли, одно судно может заработать 30-40 млн долларов в год на торговле российской нефтью. Купить старый танкер можно примерно за 12 млн долларов, в основном в странах Ближнего Востока или Южной Азии, например, в Индии.