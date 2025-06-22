«Не все карты у Трампа». Как Китай принудил США к перемирию в торговой войне

Торговая война Дональда Трампа со всем миром входит в решающую фазу, но дела у американского президента идут неважно. Китай нащупал его мягкое место и нанес туда удар, после которого лозунг Трампа «Нам никто не нужен, а Америка нужна всем» впервые оказался под большим вопросом. Как Китаю это удалось? И что теперь будет с тарифной войной?
Свой козырь китайцы откопали в земле. Китай за последние годы обеспечил себе фактическую монополию на изделия из редкоземельных металлов, критичных для всей современной гражданской и военной продукции — от ветряков и электромобилей до ракет и дронов.
В ответ на тарифную атаку Трампа Китай притормозил экспорт самих металлов и магнитов из них. Под давлением американского и европейского бизнеса Трамп немедленно сдался.
Торговая война в целом идет ни шатко ни валко, и Трамп уже потерпел в ней несколько тактических поражений — как от торговых партнеров, которые не спешат капитулировать, так и от американского бизнеса и судов, которые уговаривают или вынуждают Трампа отменять введенные тарифы.
Но капитуляция на июньских лондонских переговорах с китайцами остается по сей день самым болезненным ударом по амбициям американского президента. Он задумывал блицкриг и рассчитывал заставить все страны мира платить за доступ на богатый рынок США. Его устаревшие представления о раскладе сил в мире встретились с новой реальностью.
«Трамп говорил Зеленскому, что все карты у него. Китай только что показал Трампу, что это не так. У них тоже есть козыри, причем сильные», — сказал бывший чиновник минторга США, а ныне эксперт исследовательского центра CSIS Билл Райнш, отсылая к разносу, который Трамп устроил украинскому президенту в Овальном кабинете Белого дома.
«Грубо говоря, мы получили по морде», — оценил Райнш итоги китайского контрнаступления.
«У Китая в этой игре карты оказались получше, к тому же он продемонстрировал способность перетерпеть США даже ценой ущерба для собственной экономики», — пишет Мэри Галлахер, китаистка из американского Университета Нотр-Дам.
«С Америкой такое случается впервые, но целом ничего удивительного. Белый дом масштабно переоценил свои силы».
На что рассчитывал Трамп и почему всё пошло совсем не так, как он предполагал?
Тербий и самарий против Трампа
Дело было так. Трамп 7 апреля резко повысил налоги на импорт в США товаров со всего мира, но тут же приостановил их на 90 дней и начал переговоры — со всеми, кроме Китая. Против Китая — главного экономического, политического и военного соперника США — Трамп, наоборот, взвинтил тарифы до запредельных 145% и потребовал капитуляции.
Китай ответил ассиметрично. Для начала он тоже повысил пошлины — но США тарифы вредят в меньшей степени, поскольку в торговле товарами гигантский перекос в сторону Китая, что и пытается исправить Трамп. Поэтому вдобавок Китай ограничил экспорт редкоземельных металлов и магнитов из них.
И попал в яблочко.
Магниты из редкоземельных металлов — товар двойного назначения. Китай лицензирует их экспорт и требует гарантий, что они не попадут в итоге в США и не будут использованы в оборонных целях. Поэтому поставок лишились не только американцы, но и европейцы с японцами.
Самарий, диспрозий, тербий и магниты оказались настолько незаменимы для западных автоконцернов и оборонки, что уже 12 мая посланцы Трампа согласовали с китайцами в Женеве условия 90-дневного перемирия: США снижают пошлины, а Китай возобновляет выдачу лицензий на экспорт металлов и готовых магнитов.
Не успели высохнуть чернила на женевском документе, как спор разгорелся с новой силой. Белый дом обвинил Китай в том, что он намеренно затягивает лицензирование, и ввел экспортные ограничения в любимых отраслях: чипы, реактивные двигатели, радиоактивные и химические материалы. А заодно Трамп пригрозил выслать из США китайских студентов.
В итоге 10 июня в Лондоне американцы еще раз встретились с китайцами и договорились вернуться к тому, о чем договаривались 12 мая в Женеве и отменить все, что навводили друг против друга за этот месяц.
На какие именно уступки пошел для этого Трамп, неизвестно.
«Понять что-то очень сложно, потому что текста меморандума нет. В итоге журналисты пишут только то, что им говорят, а говорят им, что все прекрасно», — отмечает Райнш.
«Устойчиво ли это перемирие? Нет», — сказал эксперт по международной торговле Скотт Миллер в том же подкасте CSIS.
«Пока что бардак полный. Ни один из фундаментальных вопросов не снят. Намечены лишь контуры того, что надо делать, но на решение этих проблем уйдут месяцы».
Чем ответит Трамп?
Пока не заметно, что Трамп оправился от китайского нокдауна. Когда он вводил гигантские тарифы против всех, чтобы в тот же день приостановить их под давлением американского бизнеса и финансовых рынков, Белый дом обещал, что за 90 дней он заключит 90 сделок с торговыми партнерами и все они сделают уступки Америке.
Пока сделка только одна — с Великобританией. Но даже от ближайшего союзника Трамп не добился никаких заметных подарков. Все остальные — от Канады и ЕС до Японии с Вьетнамом ведут вязкие, но безрезультатные переговоры.
Времени немного — 8 июля истекает перемирие со всеми странами, кроме Китая, а в середине августа придет конец и китайскому. Да и сил у администрации Трампа на всё не хватит, говорит Райнш:
«Те же самые люди в Белом доме, что занимаются Китаем, сейчас озабочены более ранним дедлайном — 8 июля для всех остальных стран. Так что я думаю, что Китай тут пока немного отойдет на второй план».
Китайский успех может раззадорить Трампа, но Райнш рассчитывает, что холодные головы в Белом доме сумеют извлечь урок из случившегося.
«Надеюсь, что администрация Трампа сделает выводы и поймет, что все немного сложнее, чем они думают. И не всегда гигантский размер экономики США будет решающим фактором в торговых спорах», — сказал он.
«Рычаги давления есть и у нас, и у них. Но главный урок тут — для администрации Трампа. Поначалу они были уверены, что у нас все козыри, а у китайцев — ни одного. Но сейчас они понимают, или должны будут понять, что у китайцев есть, чем ответить. И это придется учитывать».
Чем еще удивит Трампа Китай?
Экзотические металлы оказались не единственным козырем Китая в навязанной Трампом игре.
В рукаве у компартии припрятана карта всенародного терпения. Коммунистическая автократия толерантна к шокам, а нация с готовностью сплотилась для отпора врагу вопреки невзгодам.
«США долгое время были уверены, что у нас выигрышная позиция, потому что у Китая проблемы в экономике, а их экономика основана на экспорте, а мы — крупнейший рынок для их экспорта. Мы думали, что если их от этого рынка отрезать, они рухнут. Но они не рухнули», — говорит Райнш.
«Да, у китайцев неважно получается управлять экономикой, там еще много проблем. Но зато у них неплохо получается управлять людьми, ведь Китай не демократия. Если мы думали, что в результате у Си Цзиньпина возникнут проблемы внутри страны и он поспешит изменить торговую политику, то этого не произошло. И вряд ли произойдет».
А вот свободный американский бизнес и потребители такой самоотверженностью не отличаются. Они сразу начали жаловаться на растущие цены и издержки.
Запасы магнитов и редкоземельных элементов на Западе ограничены: автопроизводители упоминали два-три месяца, обронка — год. А замену китайским поставкам найти быстро не получится.
Запад давно пытается, но пока успехи скромные. Трамп готов искать редкие металлы даже в Украине, которая занята отражением российской агрессии, и подписал с ней договор на этот счет.
Но даже там, где нет войны и можно хоть сейчас начинать копать, западные компании ввязываться в этот бизнес не спешат.
На создание собственной интегрированной производственной цепочки — от добычи руды на месторождениях до переработки и производства готовых магнитов — уйдут годы геологоразведки, согласований и строительства, не говоря уже о деньгах.
Экология тоже имеет значение, поскольку добыча и переработка редкоземельных элементов — дело грязное, и западное регулирование таких проектов намного жестче, чем китайское.
Без государственной поддержки частный бизнес вряд ли захочет вкладываться в такое производство на годы вперед в условиях, когда приходится конкурировать с компаниями, которые поддерживает компартия Китая — второй крупнейшей экономики мира, толерантной к ценовым войнам и способной завалить мировой рынок любым товаром по демпинговым ценам ради подавления конкуренции.
Более того, Китай пока ограничил экспорт только тяжелых и среднетяжелых редкоземельных металлов. Для выпуска магнитов в гораздо больших объемах используются легкие металлы, прежде всего неодим и празеодим.
Их экспорт пока не запрещен, а значит, «Китай сохранил за собой широкое поле для новой атаки» в случае обострения торговой войны, цитирует газета FT Кори Комбса из пекинской консалтинговой компании Trivium.
Китай нащупал слабое место и может бить туда и дальше. Но опыт Трампа показывает, что если перегибать палку, есть риск сломать рычаг давления. Это уже — урок для китайцев.