«Не все карты у Трампа». Как Китай принудил США к перемирию в торговой войне

«Рычаги давления есть и у нас, и у них. Но главный урок тут — для администрации Трампа. Поначалу они были уверены, что у нас все козыри, а у китайцев — ни одного. Но сейчас они понимают, или должны будут понять, что у китайцев есть, чем ответить. И это придется учитывать».

Чем еще удивит Трампа Китай?

Экзотические металлы оказались не единственным козырем Китая в навязанной Трампом игре.

В рукаве у компартии припрятана карта всенародного терпения. Коммунистическая автократия толерантна к шокам, а нация с готовностью сплотилась для отпора врагу вопреки невзгодам.

«США долгое время были уверены, что у нас выигрышная позиция, потому что у Китая проблемы в экономике, а их экономика основана на экспорте, а мы — крупнейший рынок для их экспорта. Мы думали, что если их от этого рынка отрезать, они рухнут. Но они не рухнули», — говорит Райнш.

«Да, у китайцев неважно получается управлять экономикой, там еще много проблем. Но зато у них неплохо получается управлять людьми, ведь Китай не демократия. Если мы думали, что в результате у Си Цзиньпина возникнут проблемы внутри страны и он поспешит изменить торговую политику, то этого не произошло. И вряд ли произойдет».