Блог, фото Эстония отмечает День победы

В понедельник, 23 июня, День победы будет отмечаться по всей стране, главное торжество пройдет в Пярну. Празднование началось с подъема флага в 8:00 на площади Независимости. В 9 утра к монументу павшим в Освободительной войне на кладбище Алеви были возложены венки, там же будет зажжен огонь победы. В 10 часов в церкви Святой Елизаветы пройдет экуменическая служба.