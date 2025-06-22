Блог, фото Эстония отмечает День победы

В понедельник, 23 июня, Эстония отмечает День победы. По этому случаю будут подняты флаги Эстонии на всех жилых, коммерческих и офисных зданиях. В Пярну пройдет праздничный парад.
В понедельник, 23 июня, День победы будет отмечаться по всей стране, главное торжество пройдет в Пярну. Празднование началось с подъема флага в 8:00 на площади Независимости. В 9 утра к монументу павшим в Освободительной войне на кладбище Алеви были возложены венки, там же будет зажжен огонь победы. В 10 часов в церкви Святой Елизаветы пройдет экуменическая служба.
В 11 часов на центральной площади Пярну начался парад. Во время парада президент Алар Карис передаст членам Кайтселийта огонь победы, который они отвезут в свои родные уезды.