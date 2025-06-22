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Два дня по всей Эстонии будут вывешены государственные флаги (2)

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В понедельник, 23 июня, в честь Дня победы будет поднят флаг Эстонии на всех жилых, коммерческих и офисных зданиях. Вечером в канун Иванова дня флаги не будут спущены они будут развеваться также 24 июня. Флаги будут спущены во вторник в 22:00.

В понедельник, 23 июня, День победы будет отмечаться по всей стране, главное торжество пройдет в Пярну. Празднование начнется с подъема флага в 8:00 на площади Независимости. В 9 утра к монументу павшим в Освободительной войне на кладбище Алеви будут возложены венки, там же будет зажжен огонь победы. В 10 часов в церкви Святой Елизаветы пройдет экуменическая служба. В 11 часов на центральной площади начнется парад. Во время парада президент Алар Карис передаст членам Кайтселийта огонь победы, который они отвезут в свои родные уезды.

В праздновании Дня победы также примут участие делегации союзных стран: Финляндии, Литвы, Латвии, Дании, Польши, США, Великобритании, Франции и Швеции.

Во вторник, 24 июня, отмечается Иванов день - древний летний праздник, самый важный день года в народном календаре. К Иванову дню белые летние ночи достигают своего пика, и весенние работы завершаются. Этот летний праздник отмечается по всей Эстонии.

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