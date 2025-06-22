СМИ: США готовятся к возможному ответному удару Ирана в ближайшие 48 часов

Пока неясно, будут ли атаки направлены на зарубежные объекты США, внутренние территории или и то, и другое, отметили источники.

По данным военных, Иран уже ранее разработал планы возможных ударов по американским базам и активам на Ближнем Востоке в случае необходимости.

Американские базы и объекты находятся в состоянии повышенной боевой готовности в течение нескольких месяцев. После начала боевых действий между Израилем и Ираном 13 июня обеспокоенность по поводу возможных атак на американские объекты со стороны Ирана и его прокси-сил значительно возросла.

Напомним, что ранее Дональд Трамп объявил, что США нанесли удары по трем ядерным объектам в Иране - в Фордо, Натанзе и Исфахане.

Трамп подчеркнул, что Тегеран должен заключить мир, иначе «мы будем атаковать» другие цели в Иране. «Будет либо мир, либо трагедия для Ирана, гораздо большая, чем та, которую мы наблюдали в течение последних восьми дней», - указал глава Белого дома.

В МИД Ирана заявили, что американская атака будет иметь долгосрочные последствия. Подробнее читайте здесь.

Иран запустил по Израилю несколько волн ракетных ударов

Иран рано утром в воскресенье, 22 июня, вновь ударил по Израилю баллистическими ракетами. В северной и центральной части Израиля звучали сирены воздушной тревоги, населению было предписано укрыться в убежищах.

Иранская атака продолжалась в несколько волн. По оценкам Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), в общей сложности из Ирана были запущены от 20 до 30 баллистических ракет.