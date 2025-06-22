СМИ: США готовятся к возможному ответному удару Ирана в ближайшие 48 часов

Администрация президента Дональда Трампа готовится к возможным ответным мерам со стороны Ирана, при этом следующие 48 часов вызывают особую обеспокоенность, сообщили NBC News два представители Пентагона и один высокопоставленный чиновник из Белого дома.
Пока неясно, будут ли атаки направлены на зарубежные объекты США, внутренние территории или и то, и другое, отметили источники.
По данным военных, Иран уже ранее разработал планы возможных ударов по американским базам и активам на Ближнем Востоке в случае необходимости.
Американские базы и объекты находятся в состоянии повышенной боевой готовности в течение нескольких месяцев. После начала боевых действий между Израилем и Ираном 13 июня обеспокоенность по поводу возможных атак на американские объекты со стороны Ирана и его прокси-сил значительно возросла.
Напомним, что ранее Дональд Трамп объявил, что США нанесли удары по трем ядерным объектам в Иране - в Фордо, Натанзе и Исфахане.
Трамп подчеркнул, что Тегеран должен заключить мир, иначе «мы будем атаковать» другие цели в Иране. «Будет либо мир, либо трагедия для Ирана, гораздо большая, чем та, которую мы наблюдали в течение последних восьми дней», - указал глава Белого дома.
В МИД Ирана заявили, что американская атака будет иметь долгосрочные последствия. Подробнее читайте здесь.
Иран запустил по Израилю несколько волн ракетных ударов
Иран рано утром в воскресенье, 22 июня, вновь ударил по Израилю баллистическими ракетами. В северной и центральной части Израиля звучали сирены воздушной тревоги, населению было предписано укрыться в убежищах.
Иранская атака продолжалась в несколько волн. По оценкам Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), в общей сложности из Ирана были запущены от 20 до 30 баллистических ракет.
Как сообщает национальная медицинская служба «Маген Давид Адом», спасатели зафиксировали сообщения о попаданиях ракет и осколков более чем в десяти местах по всей стране, в том числе в жилых районах Тель-Авива, Нес-Ционы и Хайфы. Ранения получили не менее 16 человек. Иранские военные в свою очередь утверждают, что целью атак были аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве, логистические базы, а также различные научные и военные центры.