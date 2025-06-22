В период празднования Иванова дня почти все ходят на кладбища к могилам близких и оставляют там свечи. Так как свечи обычно приносят в пластиковых стаканчиках, их часто можно увидеть разбросанными как на кладбищах, так и на прилегающих улицах, и в садах.
Смотрители кладбищ страдают от ворон, которые берут свечи в клюв и уносят их в другое место. Например, по словам смотрительницы кладбища в Хельме Пилле Тийрак, вороны начали активно действовать на кладбище около трех лет назад. То же самое можно наблюдать и на кладбище в Антсла, где птицы предпочитают свечи обычной пище.
«Серые и черные вороны часто клюют свечи. Несколько дней назад я был на кладбище и увидел, как черные вороны обучали своих недавно оперившихся птенцов. Привычка есть свечи появилась у птиц примерно 15 лет назад, но только сейчас люди стали чаще это замечать», - рассказал орнитолог Марко Мяги.
Хотя поедание свечей может показаться опасным, птицы не умирают после этого. «Свечи состоят из парафина. Он проходит через пищеварительную систему птицы так, что вредные вещества в организме не задерживаются. То, что попадает в клюв, выходит почти в том же виде. Так возникает вопрос - зачем птице есть такую ерунду? Свечи привлекательны для них, потому что содержат растительные масла, которые птицы могут переварить», - объясняет Мяги.
Ученые пока не знают точно, какие проблемы со здоровьем может вызвать эта вредная привычка у птиц, если она продолжается долгое время.
«Продолжительность жизни ворон может достигать двадцати лет. Если они всю жизнь используют свечи как пищу, это может, например, вызвать у них рак. Неподходящая еда также может повлиять на размножение, и численность птиц может сократиться», - пояснил орнитолог.
У птиц очень чувствительный клюв, поэтому они не прикасаются к горячему воску. Но вороны настолько любопытны, что все равно пытаются добраться до свечи.
«Они нарочно опрокидывают горящие свечи - тогда в пластике появляется отверстие, и до воска становится легче добраться. Некоторые вороны даже поднимают свечу в клюве и бросают ее на дорожку, чтобы стакан разбился и содержимое стало доступным», - рассказывают наблюдатели.
Хотя в Эстонии не зафиксировано случаев, чтобы птица, унося в клюве горящую свечу, вызвала пожар, подобное происходило в других странах. Марко Мяги рассказал, что украденные из храмов и брошенные птицами свечи действительно становились причиной пожаров.
«На могилы стоит приносить свечи в стеклянных банках или использовать специальные могильные фонари. Они более экологичны. Птицы не смогут унести стеклянную банку. А к пламени в фонаре они вообще не доберутся», - советует орнитолог Марко Мяги.