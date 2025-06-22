Смотрители кладбищ страдают от ворон, которые берут свечи в клюв и уносят их в другое место. Например, по словам смотрительницы кладбища в Хельме Пилле Тийрак, вороны начали активно действовать на кладбище около трех лет назад. То же самое можно наблюдать и на кладбище в Антсла, где птицы предпочитают свечи обычной пище.

«Серые и черные вороны часто клюют свечи. Несколько дней назад я был на кладбище и увидел, как черные вороны обучали своих недавно оперившихся птенцов. Привычка есть свечи появилась у птиц примерно 15 лет назад, но только сейчас люди стали чаще это замечать», - рассказал орнитолог Марко Мяги.

Хотя поедание свечей может показаться опасным, птицы не умирают после этого. «Свечи состоят из парафина. Он проходит через пищеварительную систему птицы так, что вредные вещества в организме не задерживаются. То, что попадает в клюв, выходит почти в том же виде. Так возникает вопрос - зачем птице есть такую ерунду? Свечи привлекательны для них, потому что содержат растительные масла, которые птицы могут переварить», - объясняет Мяги.

Ученые пока не знают точно, какие проблемы со здоровьем может вызвать эта вредная привычка у птиц, если она продолжается долгое время.