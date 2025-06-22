Фото и видео Один из крупнейших бизнесменов Эстонии покупает уникальный роскошный лимузин

Если вы хотите почувствовать себя Мао Цзэдуном, Никитой Хрущевым или Олегом Гроссем, самое время приобрести ЗИС-110 - автомобиль, построенный на автозаводе имени Сталина. За этот семиместный автомобиль с двигателем объемом шесть литров и мощностью 140 лошадиных сил надо платить небольшой налог, но у него впечатляющий расход топлива.
Именно те, кто лишь на словах были защитниками угнетенных и обездоленных, строителями государства трудящихся, любили разъезжать на советском роскошном лимузине времен войны и послевоенного периода. И, как это часто бывало, советские инженеры не смогли придумать собственный дизайн для ЗИСа: они просто скопировали его с американского Packard. Это было легко сделать.
Сделанный как прототип в годы Второй мировой войны, ЗИС-110 продолжал линию Packard Super Eight 1942 года. Один из таких автомобилей президент США Франклин Делано Рузвельт подарил во время войны главе Советского Союза Иосифу Сталину.
Packard One-Eighty, также известный как Packard 180, был роскошным автомобилем, вышедшим на американский рынок в 1940 году. Его официальное название - Custom Super Eight One-Eighty, и на момент производства это был флагман модельного ряда Packard. One-Eighty предлагался в вариантах седан, кабриолет, лимузин и городской автомобиль. Он оснащался 5,8-литровым рядным восьмицилиндровым двигателем. Производство Packard One-Eighty завершилось в 1942 году.
Одним словом, у Сталина было с чего копировать, когда он приказал советским инженерам создать похожий автомобиль.
У нынешнего владельца льняной фабрики Абья Александра Сиверса в Абья-Ванамыйза находится мастерская площадью 600 квадратных метров, где хранятся и восстанавливаются несколько кузовов, рам и тысячи деталей ЗИС-110, которые еще предстоит собрать в полноценные автомобили. Роль бизнесмена - доставать кузова и рамы, а восстановлением автомобилей занимается Арви Лассинийт из Тартумаа - он ранее уже реставрировал как минимум один ЗИС-110.
Полностью отреставрированный в оригинальном виде ЗИС-110 приобретает один из крупнейших торговцев Эстонии - Олег Гроссь.
По словам Гросся, соглашение уже заключено, и автомобиль должен быть готов следующим летом.
«Это дорогой, очень дорогой автомобиль. Один из самых дорогих в моей коллекции», - отмечает Гроссь и добавляет, что ЗИС покупает некоммерческая организация Kehala, а не OG Elektra.
Таким образом, приобретение этого редкого люксового седана не отразится на ценовой политике магазинов Grossi.
Автолюбитель Гроссь признает, что такие автомобили имеют ценность только в том случае, если восстановлены максимально близко к оригиналу. В противном случае это была бы просто дешевая халтура, замазанная толстым слоем шпатлевки.
Поскольку ЗИС-110 в Советском Союзе никогда нельзя было просто купить в магазине - он предназначался исключительно для высшей номенклатуры, а всего было произведено лишь несколько тысяч экземпляров - именно поэтому он представляет интерес для Гросся.
«Я стараюсь собирать из истории советского автопрома такие автомобили, которые не были повседневными. Более обычные модели у меня в коллекции уже есть. "Чайка" у меня есть, а ЗИС-110 пока еще нет», - объясняет Гроссь столь серьезные траты.
ЗИС-110 был автомобилем, за рулем которого владелец никогда не сидел сам. Между водителем и пассажирами была подъемная перегородка. Радио входило в базовую комплектацию. Стекла поднимались с помощью гидравлики. ЗИС-110 стал первым в советской автомобильной промышленности автомобилем с поворотниками.
Автомобиль выпускался как семиместный четырехдверный лимузин, а также в ограниченном количестве - в виде машин скорой помощи и такси. Модель ЗИС-115 была, по сути, пуленепробиваемой версией того же автомобиля.
Учитывая, что ЗИС-110 в XXI веке - это прежде всего музейный экспонат, предназначенный для осмотра и восхищения, а не для регулярного использования, такие раритеты приводят в состояние, пригодное для езды, только настоящие фанатики.
Иногда прокатиться на такой машине было бы вполне приятно, но точно не каждый день. Во-первых, это больно ударит по кошельку: на сто километров уходит до 30 литров бензина. Во-вторых, она требует тщательного ухода и ручной мойки: щетки на автомойке такой раритет не переживет.
Кстати, трехступенчатый ЗИС-110 использовал бензин с октановым числом 74.