Фото и видео Один из крупнейших бизнесменов Эстонии покупает уникальный роскошный лимузин

Полностью отреставрированный в оригинальном виде ЗИС-110 приобретает один из крупнейших торговцев Эстонии - Олег Гроссь.

По словам Гросся, соглашение уже заключено, и автомобиль должен быть готов следующим летом.

«Это дорогой, очень дорогой автомобиль. Один из самых дорогих в моей коллекции», - отмечает Гроссь и добавляет, что ЗИС покупает некоммерческая организация Kehala, а не OG Elektra.

Таким образом, приобретение этого редкого люксового седана не отразится на ценовой политике магазинов Grossi.

Автолюбитель Гроссь признает, что такие автомобили имеют ценность только в том случае, если восстановлены максимально близко к оригиналу. В противном случае это была бы просто дешевая халтура, замазанная толстым слоем шпатлевки.

Поскольку ЗИС-110 в Советском Союзе никогда нельзя было просто купить в магазине - он предназначался исключительно для высшей номенклатуры, а всего было произведено лишь несколько тысяч экземпляров - именно поэтому он представляет интерес для Гросся.

«Я стараюсь собирать из истории советского автопрома такие автомобили, которые не были повседневными. Более обычные модели у меня в коллекции уже есть. "Чайка" у меня есть, а ЗИС-110 пока еще нет», - объясняет Гроссь столь серьезные траты.