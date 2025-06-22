Кая Каллас отреагировала на удар США по Ирану: я призываю всех сделать шаг назад

«Я призываю все стороны сделать шаг назад, сесть за стол переговоров и избегать дальнейшей эскалации», - написала Каллас в социальной сети X.

Она добавила, что Ирану нельзя позволять разрабатывать ядерное оружие, а министры иностранных дел ЕС обсудят ситуацию в понедельник.

МАГАТЭ не видит повышения радиации

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не выявило признаков повышения уровня радиации после американских атак по объектам ядерной программы Ирана.

«После атак на три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, МАГАТЭ может подтвердить, что на данный момент не было зафиксировано никакого повышения уровня радиации за пределами объекта», - говорится в сообщении организации, обнародованном в воскресенье, 22 июня.

Аналогичные заявления выпустили Комиссия по ядерному и радиологическому регулированию Саудовской Аравии, а также Центр ядерной безопасности Ирана.