МНЕНИЕ Цель Эстонии – не стать тюремным центром Европы

План правительства - разместить часть шведских заключенных в эстонских тюрьмах из-за переполненности тюрем в Швеции - это решение, последствия которого могут быть куда шире, чем просто международное сотрудничество. Особенно важно понять, какое влияние этот шаг окажет на Тарту, безопасность Эстонии и нашу систему ценностей в целом. Даже с наилучшими намерениями в таком решении скрываются риски, реализация которых может оставить долгосрочный и тяжелый след как на местном сообществе, так и на стране в целом, пишет Аннели Отть.
Создается впечатление, что инициаторы этой тюремной аренды не осознают возможные последствия, если их план не сработает. Правительство Эстонии исходит из того, что размещение шведских заключенных в наших тюрьмах будет происходить планомерно, под контролем и безопасно. Но что произойдет, если эти условия не будут выполнены, если возникнут неожиданные проблемы и неприятные сюрпризы?
Известно, что в шведских тюрьмах распространено жесткое насилие между бандами, включая разборки между заключенными и нападения на персонал. Если даже Швеции не удается справиться с этими угрозами, то почему мы думаем, что Эстония сможет? Готов ли наш тюремный персонал справляться с международными криминальными конфликтами? Есть ли у них необходимая подготовка?
Вполне возможно, что вместе с иностранными преступниками появятся и новые связи с местными криминальными кругами. Контакты, установленные в тюрьмах, могут выйти за их пределы и способствовать росту преступности в Эстонии.
Не стоит быть наивными - даже сама работа в тюрьме станет опаснее и сложнее. Это приведет к росту текучести кадров, трудностям с наймом новых сотрудников и увеличению затрат на персонал. Все это повлияет на эффективность всей пенитенциарной системы.
Обращаю внимание тех, кто недооценивает вопросы безопасности: значительную роль в переполнении шведских тюрем сыграли мигранты и их потомки. Когда-то говорили, что они легко интегрируются в общество и не принесут с собой серьезных рисков. Сегодня же власти разводят руками и признают, что столь отличающиеся по культуре сообщества необратимо повлияли на внутреннюю безопасность страны. Рост числа заключенных - одно из последствий.
Репутационные потери - это не только вопрос репутации
Тарту - это город науки и духа Эстонии. Он абсолютно не подходит на роль международного тюремного центра. Здесь находится старейший университет Эстонии, национальная библиотека, научные учреждения, а жители города высоко ценят образование, спокойствие и международный престиж. Если Тарту начнет ассоциироваться с размещением иностранных заключенных, это может серьезно навредить его имиджу как мирного, молодежного и культурного города. И это не просто вопрос имиджа - последствия могут быть реальными и ощутимыми.
Можно спросить: какой сигнал мы посылаем своему обществу и миру, если соглашаемся принимать преступников из другой страны ради экономической выгоды?
Интерес к переезду в Тарту со стороны семей и компаний, ищущих безопасную и качественную среду для жизни и бизнеса, может снизиться. Могут пострадать и имидж города как туристического направления, и восприятие продукции, производимой здесь, на международных рынках.
Плохие новости распространяются быстро. Захотят ли зарубежные партнеры сотрудничать с городом, который получил такую репутацию?
Опять же - какой сигнал мы подаем, соглашаясь на это? Разве это не означает, что мы готовы продать свою безопасность, спокойствие и ценности ради дополнительной строчки в бюджете?
Надо понимать: если появятся проблемы с обращением с заключенными, Эстония может оказаться в центре международных споров. Это повлечет юридические издержки и еще больше ударит по имиджу страны.
Обществу рисуют картину, будто Эстония заработает на этом проекте значительные суммы. Однако международный опыт показывает: часто реальная прибыль оказывается значительно ниже ожидаемой. За счет налогоплательщика могут появиться непредвиденные расходы - усиление мер безопасности, увеличение зарплат, медицинские и психиатрические услуги, языковая поддержка и прочее. Особенно остро стоит вопрос медицины - у нас уже не хватает не только денег, но и персонала.
Скорее всего, среди заключенных будут те, кто имеет особые культурные или религиозные потребности, которые мы обязаны уважать по договору. Мы также будем оплачивать визиты официальных лиц и контрольных комиссий из их стран.
Проект, скорее всего, будет убыточным
Стоит спросить, предусмотрен ли в обещанной сумме резерв, который покрывает все эти риски. Некоторые цифры уже публиковались в СМИ.
Вероятно, все закончится так же, как с Rail Baltic: миллиарды просчитаны неверно, деньги налогоплательщиков сжигаются, а нынешний премьер-министр произносит патетические речи, представляя все это как «ритуал принадлежности к Европе»
Рекомендую прослушать выпуск передачи Rahva teenrid, который вышел 7 июня на Vikerraadio, где на основании данных самого Министерства юстиции говорится: если Эстония получает 8500 евро в месяц за одного заключенного, то расходы на него уже составляют около 8000 евро. То есть чистая «прибыль» составляет около 600 евро в месяц на человека, и именно из этой суммы надо будет покрыть все описанные выше риски.
Напомню, что Эстония - страна с самой высокой инфляцией в Европе. Мы можем только гадать, когда расходы вырастут настолько, что никакой резерв уже не покроет их. А сумма, которую платит Швеция, может расти только в рамках оговоренного индекса, что никак не компенсирует инфляцию.
Скорее всего, проект продержится на плаву максимум до следующих парламентских выборов. А потом нам придется ежегодно все больше доплачивать из бюджета. И что тогда? Все опять будет как с Rail Baltic: масштабные просчеты, трата миллиардов, громкие речи и обвинения всех несогласных в пророссийской позиции.
Передача шведских заключенных в Эстонию может с первого взгляда показаться прагматичным и выгодным международным проектом. Но на деле он несет в себе сложные и трудно предсказуемые риски. Вероятность их реализации высока, а ожидаемые доходы малы и нестабильны.
У нас еще есть возможность уберечь Тарту и всю Эстонию от этой ситуации. Воспользуемся же ею!