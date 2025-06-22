МНЕНИЕ Цель Эстонии – не стать тюремным центром Европы

Создается впечатление, что инициаторы этой тюремной аренды не осознают возможные последствия, если их план не сработает. Правительство Эстонии исходит из того, что размещение шведских заключенных в наших тюрьмах будет происходить планомерно, под контролем и безопасно. Но что произойдет, если эти условия не будут выполнены, если возникнут неожиданные проблемы и неприятные сюрпризы?

Известно, что в шведских тюрьмах распространено жесткое насилие между бандами, включая разборки между заключенными и нападения на персонал. Если даже Швеции не удается справиться с этими угрозами, то почему мы думаем, что Эстония сможет? Готов ли наш тюремный персонал справляться с международными криминальными конфликтами? Есть ли у них необходимая подготовка?

Вполне возможно, что вместе с иностранными преступниками появятся и новые связи с местными криминальными кругами. Контакты, установленные в тюрьмах, могут выйти за их пределы и способствовать росту преступности в Эстонии.

Не стоит быть наивными - даже сама работа в тюрьме станет опаснее и сложнее. Это приведет к росту текучести кадров, трудностям с наймом новых сотрудников и увеличению затрат на персонал. Все это повлияет на эффективность всей пенитенциарной системы.

Генеральный секретарь Центристской партии Аннели Отть. Фото: Madis Veltman