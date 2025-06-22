Райнер Сакс Удар США по Ирану – это только начало…

По поводу удара появилось много статистики, которая продолжает уточняться. Пока еще нет точных данных о последствиях атаки. Можно предположить, что у Ирана не будет особых возможностей продолжать разработку ядерного оружия в ближайшие годы, вероятно, и в течение следующего десятилетия. Риторика президента США перед ударом была очень колеблющейся и эмоционально нестабильной. Можно предположить, что для Китая и России президент США вновь восстановил образ непредсказуемого лидера, который у него сложился в первый срок. Однако с ударом США тема Ирана не исчерпывается, а только начинается.

Посмотрим, воспользуется ли Иран возможностью после удара по Израилю больше не атаковать позиции США

Можно предположить, что США и, возможно, Израиль сделают небольшую паузу в ударах, чтобы дать Ирану возможность не отвечать контрударами. Угроза США о том, что в случае иранского контрудара будет нанесен удар по всему иранскому режиму, теперь имеет серьезное значение. Иран сделал типичные угрозы и пообещал продолжать свою ядерную программу. Иран выпустил несколько ракет в сторону Израиля, и Израиль уже заранее это учел и предупредил своих граждан. Посмотрим, воспользуется ли Иран возможностью после удара по Израилю больше не атаковать позиции США.