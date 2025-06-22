Райнер Сакс Удар США по Ирану – это только начало…

Иран отверг предложение министров иностранных дел Европы о переговорах, после чего последовал воздушный удар США по трем основным иранским ядерным объектам, пишет Райнер Сакс.
По поводу удара появилось много статистики, которая продолжает уточняться. Пока еще нет точных данных о последствиях атаки. Можно предположить, что у Ирана не будет особых возможностей продолжать разработку ядерного оружия в ближайшие годы, вероятно, и в течение следующего десятилетия. Риторика президента США перед ударом была очень колеблющейся и эмоционально нестабильной. Можно предположить, что для Китая и России президент США вновь восстановил образ непредсказуемого лидера, который у него сложился в первый срок. Однако с ударом США тема Ирана не исчерпывается, а только начинается.
Посмотрим, воспользуется ли Иран возможностью после удара по Израилю больше не атаковать позиции США
Можно предположить, что США и, возможно, Израиль сделают небольшую паузу в ударах, чтобы дать Ирану возможность не отвечать контрударами. Угроза США о том, что в случае иранского контрудара будет нанесен удар по всему иранскому режиму, теперь имеет серьезное значение. Иран сделал типичные угрозы и пообещал продолжать свою ядерную программу. Иран выпустил несколько ракет в сторону Израиля, и Израиль уже заранее это учел и предупредил своих граждан. Посмотрим, воспользуется ли Иран возможностью после удара по Израилю больше не атаковать позиции США.
Для США основной вызов - достичь с Ираном какого-либо соглашения. Иран может не устраивать быстрой публичной контратаки на США, но вполне возможно, что он не согласится ни на какое соглашение, налагающее на него жесткие ограничения. В результате может сохраниться длительная неопределенность, при которой Иран будет культивировать, например, понимание, что у него развязаны руки для атак на интересы США и Израиля.
США, безусловно, не хотят полностью связывать себя с действиями Израиля в отношении Ирана, и возможен сценарий, при котором обмен огнем между Израилем и Ираном будет продолжаться. В краткосрочной перспективе такая ситуация создаст серьезные риски для иранского режима, но долгосрочная вовлеченность может стать утомительной и опасной и для Израиля.
Реальность для Ирана остается жесткой, и нынешнему правительству приходится прилагать большие усилия, чтобы просто удержаться у власти.
Ночной удар показал, что израильские атаки значительно уничтожили иранскую систему противовоздушной обороны и военно-воздушные силы. Способность Ирана проводить ракетные удары явно постоянно снижалась. Можно с уверенностью сказать, что в ближайшие месяцы и даже годы будет появляться множество медийных манипуляций на тему того, что США якобы не смогли уничтожить или существенно повредить ядерный потенциал Ирана, а давление на США может постепенно восстанавливаться.
Визит Келлога в Беларусь
Специальный представитель президента США генерал Келлог прибыл с визитом в Беларусь. Лидер Беларуси принял его в своем кабинете, словно старого товарища. Беларусь освободила 14 политических заключенных, в том числе лидера оппозиции Сергея Тихановского. Возможно, визит генерала Келлога был одним из условий этого освобождения. По опубликованным в Беларуси новостям можно сказать, что встреча Келлога с белорусским лидером была весьма продолжительной, однако пока сложно выделить какие-то особенно интригующие моменты. Для США, возможно, наибольшим успехом стало совпадение визита Келлога с американским ударом по Ирану, что наверняка усилило восприятие этой встречи руководством России.
О возможностях воздушной атаки России
Комбинированная атака с использованием дронов и ракет, проведенная Россией позавчера, продолжила тактику сосредоточения на одной цели. Город Кременчуг был атакован двумя ракетами «Кинжал», четырьмя крылатыми ракетами «Калибр» и двумя крылатыми ракетами «Искандер-К». ПВО не смогла кинетически сбить хотя бы по одной ракете каждого типа, но в результате электронного воздействия эти ракеты тоже не достигли цели. Из 272 беспилотников Shahed было кинетически уничтожено 140, а 112 - выведено из строя электронным воздействием. В Кременчуге дроны попали в нефтехранилища.
По данным украинской военной разведки (ГУР), российская армия на данный момент сумела накопить в арсеналах всего около 1950 ракет различных типов, из них около 500 - баллистические ракеты «Искандер-М», которые представляют наибольшую угрозу для украинской ПВО. Из Северной Кореи поступило 60 баллистических ракет KN-23. Остальные - различные типы крылатых ракет.
Россия способна выпустить максимум около 130–140 ракет разных типов за один массовый залп
По данным ГУР, российская военная промышленность сейчас способна производить до 60 баллистических ракет «Искандер» в месяц. Кроме того, ежемесячно производится 15 ракет «Кинжал», которых, по оценке ГУР, в российских арсеналах уже около 150 штук. Согласно тем же данным, Россия существенно нарастила объемы ракетного производства.
Ранее украинские разведисточники сообщали, что Россия способна выпустить максимум около 130–140 ракет разных типов за один массовый залп. Остается вопрос: почему российское командование в последние годы применяет ракет сравнительно немного по сравнению с предыдущими периодами?
По оценке ГУР, российская армия в настоящее время способна производить до 170 беспилотников Shahed в день. В общей сложности за одну ночь Россия может выпустить до 500 дронов, из них около половины выполняют функцию ложных целей.
По словам президента Украины, против страны в настоящее время воюют 695 000 российских военнослужащих (вероятно, всех видов войск вместе). Еще в начале года украинская военная разведка оценивала численность сосредоточенной против Украины российской армии в 620 000-630 000 человек.
Обстановка на фронтах
Минувшей ночью российская армия продолжила обстрелы населенных пунктов, находящихся вблизи линии фронта. Сообщения об атаках поступили из городов Сумы, Славянск и Краматорск.
Количество атак, начатых российскими подразделениями вчера, немного снизилось, однако в целом наступательная активность остается на уровне предыдущих недель.
- На направлении Курск / Сумы / Белгород российские подразделения вчера были относительно пассивны, что, возможно, связано с неудачами предыдущих масштабных попыток наступления.
- На Харьковском направлении активность российских подразделений на этой неделе оставалась несколько выше, чем ранее, но существенных изменений в ситуации не произошло.
- На Купянском направлении активность российских войск остается сдержанной. На Лиманском и Сиверском направлениях продолжаются более интенсивные атаки. В районе Сиверска украинские подразделения испытывают серьезные трудности с удержанием некоторых позиций.
- В районе города Часов Яр продолжаются повседневные, рутинные бои, без существенных изменений. На Торецком направлении активность российских войск невысокая, значительных продвижений не зафиксировано.
- На Покровском направлении активность российских подразделений сохранялась стабильно высокой, и на одном участке было достигнуто небольшое продвижение. Юго-западнее Донецка активность атак не восстановилась до прежнего уровня, и ситуация не изменилась.
- На южном фронте активность российских подразделений была низкой. Некоторые атаки удалось провести в направлении населенного пункта Орехов и в районе Днепровских островов. Украинским операторам дронов удалось остановить железнодорожный состав, перевозивший топливо для российской армии, и поджечь часть цистерн. Неразбериха в тылу российской армии, вероятно, сохранится еще на несколько недель.