Трамп идет на огромный риск, втягивая США в войну Израиля и Ирана

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил о «спирали хаоса», которая может возникнуть после решения США эскалировать конфликт в регионе, отметив, что Ближний Восток и так уже «на грани».

Если Иран примет ответные меры, как обещал аятолла Али Хаменеи, то США могут оказаться в ситуации, когда не ответить будет нельзя.

«Две недели» превратились в два дня

Заявления Трампа в начале минувшей недели о том, что он ожидает от Тегерана «безусловной капитуляции», поставила президента в положение, из которого ему непросто будет отступить. Иран, со своими собственными угрозами, аналогичным образом загнал себя в угол.

Так начинаются войны — и так они могут выйти из-под контроля участвующих в них сторон и их представлений о том, как события должны развиваться в дальнейшем.

В четверг Дональд Трамп дал Тегерану две недели, но на деле две недели превратились в два дня. В субботу вечером президент США объявил, что начал действовать.

Была ли это переговорная уловка? Попытка дать Тегерану ложное ощущение безопасности в выходные? Или закулисные переговоры, которые вел назначенный Трампом переговорщик Стив Уиткофф, провалились?

Пока что нам известно немного. Но в своем посте в социальных сетях и в телеобращении Трамп постарался оставить дверь для мирного решения открытой.