The Telegraph: монахини в Эстонии повторяют риторику Кремля

Британские СМИ считают, что этот религиозный спор ставит Эстонию в трудное положение: Россия воспринимается как экзистенциальная угроза, а Эстония - один из самых последовательных союзников Украины. При этом в стране проживает около 300 тысяч русскоязычных граждан.

Тактика России заключается в том, чтобы изображать русскоязычное население в странах Балтии как угнетаемое, что якобы требует вмешательства Москвы. Подобные аргументы использовались Путиным как оправдание войны в Украине в 2014 и 2022 годах.

Западные чиновники опасаются, что аналогичный сценарий может быть разыгран и в отношении стран Балтии, подчеркивает The Telegraph.

Тем временем монахини через свою настоятельницу Филарету заявили The Telegraph, что не имеют никакой связи с кремлевской пропагандой и хотят лишь молиться, размышлять и жить в мире.

«Наша жизнь в монастыре очень проста - мы молимся и трудимся, - сказала Филарета.

- Мы пришли сюда, чтобы оставить мирскую жизнь позади, уйти от проблем и посвятить себя служению Господу».

Она отметила, что монастырь не может отвечать за высказывания патриарха Кирилла. По ее словам, она против любых войн, но отказалась давать конкретную оценку вторжению России в Украину.

«Любая война - это трагедия, это много смертей, и нам больно от этого. Во время войны гибнут не только солдаты, но и обычные люди: дети, женщины, старики. Пули и гранаты не разбирают, кто перед ними - ребенок или военный, - сказала она. - Каждый здравомыслящий человек понимает: война - это огромное горе».