Фото Иран заявил, что эвакуировал ядерные объекты до ударов США

Власти Ирана еще некоторое время назад эвакуировали все три ядерных объекта, по которым США нанесли удары, - Фордо, Натанз и Исфахан, сообщил замглавы иранской государственной телерадиовещательной компании Хасан Абедини.

«Запасы обогащенного урана были вывезены из ядерных центров, и там не осталось никаких материалов, которые, если бы на них нацелились, могли бы вызвать радиацию и нанести вред нашим соотечественникам», - сказал Абедини в телеэфире в воскресенье, 22 июня.

Со своей стороны советник председателя парламента Ирана Мехди Мохаммади заявил, что Иран ожидал нападения на Фордо, поэтому «объект давно эвакуирован, а ущерб не является необратимым».

Компания Maxar, занимающаяся спутниковой разведкой, сообщила, что в районе завода Фордо за двое суток до ударов США была зафиксирована «необычная активность грузовиков и транспорта», что может свидетельствовать о вывозе высокообогащенного урана с объекта.

МАГАТЭ не выявило повышения радиационного фона

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) 22 июня объявило, что не выявило признаков повышения уровня радиации после американских атак по объектам ядерной программы Ирана.

В ночь на 22 июня армия США нанесла удары по трем объектам ядерной программы Ирана. Бомбардировщики B-2 атаковали завод в Фордо шестью противобункерными бомбами. С подводных лодок были запущены 30 ракет «Томагавк» по объектам в Натанзе и Исфахане.