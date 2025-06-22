МИД Эстонии об ударе США: ядерная угроза Ирана – дело всей международной безопасности

«Сегодняшняя атака США на ядерные объекты Ирана показала решимость Вашингтона остановить иранскую ядерную программу. Как Соединенные Штаты, так и европейские страны неоднократно подчеркивали: Ирану нельзя позволить получить ядерное оружие», - говорит министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.
По его словам, ограничение ядерного потенциала Ирана - это не только вопрос региональной стабильности, но и важная часть глобальной безопасности. «Мы уже много лет наблюдаем тесное сотрудничество между Ираном и Россией. Это сотрудничество затрагивает не только Ближний Восток, но оказывает влияние и на безопасность всей Европы, особенно в свете войны в Украине».
«Сейчас крайне важно, чтобы ситуация не переросла в масштабный региональный конфликт. Все стороны должны в первую очередь заботиться о защите мирных жителей. Для выхода из кризиса необходимо вернуться к переговорам. Международное сообщество должно действовать сообща, чтобы обеспечить долгосрочную стабильность и безопасность в этом регионе», - подытожил Цахкна.