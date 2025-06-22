МИД Эстонии об ударе США: ядерная угроза Ирана – дело всей международной безопасности

По его словам, ограничение ядерного потенциала Ирана - это не только вопрос региональной стабильности, но и важная часть глобальной безопасности. «Мы уже много лет наблюдаем тесное сотрудничество между Ираном и Россией. Это сотрудничество затрагивает не только Ближний Восток, но оказывает влияние и на безопасность всей Европы, особенно в свете войны в Украине».