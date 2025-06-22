Депутат Европарламента, эстонский политик Урмас Паэт (Партия реформ) сказал Postimees, что Европейский союз не может многое предложить на текущем этапе конфликта с участием Израиля, США и Ирана, поскольку у ЕС нет общей позиции по более широким вопросам Ближнего Востока, а европейское военное вмешательство в текущей ситуации по сути исключено.
По словам Паэта, сейчас для Евросоюза лучше всего не упускать из виду российскую агрессию против Украины и помощь Украине.
«Активное участие США в нападении на Иран и поддержке Израиля, к сожалению, означает снижение их помощи и внимания к Украине, и Европа должна это компенсировать», - добавил Паэт.
«Несмотря на давно обсуждаемый союз Ирана с Россией, Китаем и Северной Кореей, после израильских и американских атак на иранские ядерные объекты стало ясно, что ядерный потенциал Ирана серьезно пострадал и что восстановление после этого, даже если нынешний политический режим и амбиции сохранятся, займет годы», - сказал Паэт.
Однако, по его словам, иранский политический режим учитывает риск того, что в случае сокрушительного нападения США и Израиля режим аятолл может пасть, поскольку по крайней мере половина иранского общества не будет против смены власти в стране.
По словам депутата Европарламента, ослабление иранского режима также выгодно странам Аравийского полуострова во главе с Саудовской Аравией, которая уже много лет является соперником иранского режима.
«В то же время происходящее в Иране - неприятное предупреждение для России и Китая. Расшатывание и возможное падение соседнего авторитарного режима может создать преднамеренные или непреднамеренные параллели», - сказал Паэт.
По словам Паэта, у Ирана мало шансов серьезно противостоять США и Израилю. «Потому что если успешные атаки продолжатся, само существование режима аятолл окажется под угрозой, а у Ирана, похоже, не так уж много настоящих союзников, которые были бы готовы подставить свою голову под огонь ради аятолл», - сказал Паэт. Он добавил, что Россия в основном сосредоточена сейчас на убийстве украинцев, а Китай просто дистанцируется.
«Поэтому на данный момент иранскому режиму придется смириться с серьезным ущербом для своих ядерных амбиций, чтобы выжить. Так же, как это уже случалось в истории».