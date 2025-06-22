Разведка США не подтвердила разгром ядерной программы Ирана

Согласно отчету управления разведки Пентагона, на который ссылаются источники СМИ, удары США по объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане лишь отбросили ядерную программу Ирана на несколько месяцев.

В ночь на 22 июня американские военные нанесли воздушные удары по трем объектам ядерной программы Ирана - в Фордо, Натанзе и Исфахане. В МИД Ирана заявили, что атака США будет иметь долгосрочные последствия.