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Разведка США не подтвердила разгром ядерной программы Ирана

Согласно отчету управления разведки Пентагона, на который ссылаются источники СМИ, удары США по объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане лишь отбросили ядерную программу Ирана на несколько месяцев.

В ночь на 22 июня американские военные нанесли воздушные удары по трем объектам ядерной программы Ирана - в Фордо, Натанзе и Исфахане. В МИД Ирана заявили, что атака США будет иметь долгосрочные последствия.

Президент США Дональд Трамп в обращении к нации заявил, что эти ключевые объекты Тегерана по обогащению урана полностью уничтожены.

В Тегеране же заявили, что обогащенный уран был заранее вывезен из всех трех центров, по которым ударили США. Иран утверждает, что ущерб, причиненный американской бомбежкой, не является необратимым.

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