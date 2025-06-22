Разведка США не подтвердила разгром ядерной программы Ирана

В ночь на 22 июня американские военные нанесли воздушные удары по трем объектам ядерной программы Ирана - в Фордо, Натанзе и Исфахане. В МИД Ирана заявили, что атака США будет иметь долгосрочные последствия.
Президент США Дональд Трамп в обращении к нации заявил, что эти ключевые объекты Тегерана по обогащению урана полностью уничтожены.
В Тегеране же заявили, что обогащенный уран был заранее вывезен из всех трех центров, по которым ударили США. Иран утверждает, что ущерб, причиненный американской бомбежкой, не является необратимым.
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