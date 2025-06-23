24 июня люди в различных городах Эстонии и за их пределами, на природе, зажигают костры, поют песни и устраивают пляски. Так проходит Jaanipäev - традиционный народный праздник, имеющий в стране государственный статус.

Хотя точнее было бы назвать этот праздник международным. С древних времен он отмечается в очень разных культурах - западноевропейских, финно-угорских, балтийских, славянских... Повсюду он имеет разные названия, несколько отличаются и ритуалы.

Астрономически этот праздник совпадает с летним солнцестоянием и символизирует расцвет летней природы. Поэтому во многих традициях его основным элементом является именно костер - символ солнца. Первоначально языческий, со временем он совместился с христианским рождеством Иоанна Крестителя и с тех пор во многих языках называется «Иванов день».

Советский официоз перелицован, но никуда не пропал

Однако в России можно отметить обратный феномен: там не народные праздники становятся государственными, а наоборот, государственные пытаются сделать «народными». Показательно, что даже в постсоветское время российская власть ни разу не выдвигала инициатив провозгласить народный Иванов день официальным выходным.

В «праздничной политике» постсоветской России доминирует все тот же советский официоз, хотя и несколько перелицованный.

Годовой цикл российских праздников начинается с Нового года, но это тоже скорее государственный праздник. Показательны его главные символические атрибуты: торжественное выступление президента и бой кремлевских курантов.