Даже в постсоветское время российская власть ни разу не выдвигала инициатив провозгласить Иванов день официальным выходным. Публицист Вадим Штепа уверен, что в этом во многом «повинны» служители церкви, которые во многих неформальных народных праздниках часто видят нечто «бесовское», и в этом мало чем отличаются от советских коммунистов.
24 июня люди в различных городах Эстонии и за их пределами, на природе, зажигают костры, поют песни и устраивают пляски. Так проходит Jaanipäev - традиционный народный праздник, имеющий в стране государственный статус.
Хотя точнее было бы назвать этот праздник международным. С древних времен он отмечается в очень разных культурах - западноевропейских, финно-угорских, балтийских, славянских... Повсюду он имеет разные названия, несколько отличаются и ритуалы.
Астрономически этот праздник совпадает с летним солнцестоянием и символизирует расцвет летней природы. Поэтому во многих традициях его основным элементом является именно костер - символ солнца. Первоначально языческий, со временем он совместился с христианским рождеством Иоанна Крестителя и с тех пор во многих языках называется «Иванов день».
Советский официоз перелицован, но никуда не пропал
Однако в России можно отметить обратный феномен: там не народные праздники становятся государственными, а наоборот, государственные пытаются сделать «народными». Показательно, что даже в постсоветское время российская власть ни разу не выдвигала инициатив провозгласить народный Иванов день официальным выходным.
В «праздничной политике» постсоветской России доминирует все тот же советский официоз, хотя и несколько перелицованный.
Годовой цикл российских праздников начинается с Нового года, но это тоже скорее государственный праздник. Показательны его главные символические атрибуты: торжественное выступление президента и бой кремлевских курантов.
Даже праздничная елка, которая в других странах называется «рождественской», в России именуется «новогодней», а само Рождество, отмечаемое по старому стилю 7 января, просто теряется в череде длинных «новогодних каникул»...
Далее следует «День защитника Отечества», хотя историки до сих пор удивляются - никаких значимых военных событий 23 февраля 1918 года не произошло. Но затем символически он превратился просто в «мужской» день, гендерно рифмующийся с последующим «женским» 8 марта.
9 мая из «праздника со слезами на глазах» в путинские годы превратилось в символ милитаристской империи с ежегодными парадами. Хотя относиться к нему слишком всерьез мешает его имидж - это бравурное абсурдистско-карнавальное торжество с орденоносными 60-летними «ветеранами» (хотя война закончилась 80 лет назад) и малолетними детьми, наряженными в красноармейскую форму. Строят и штурмуют картонный «Рейхстаг», на «Мерседесах» пишут «на Берлин!».
«День России» 12 июня также претерпел существенную смысловую трансформацию. Если в 1990 году Россия провозгласила суверенитет от СССР в стремлении к интеграции с Европой, то сегодня наоборот - «суверенитетом» считается противостояние Европе.
Отменили лишь день Октябрьской революции 7 ноября - сегодня все «революционное» не в моде. Точнее, привычный советским людям праздник просто передвинули на 4 ноября, назвав его «Днем народного единства» и приурочив к полумифической дате «освобождения Москвы от поляков» в 1612 году. Понятно, что эта историческая выдумка кремлевских пропагандистов о древних временах не могла стать реальным народным праздником.
Ну и завершается российский годовой праздничный цикл «Днем чекиста» 20 декабря, когда вроде бы постсоветская ФСБ по-прежнему отмечает дату создания в 1917 году большевистской карательной службы.
Везде мерещится крамола
Сегодня Иванов день в России если и празднуется, то сугубо неформально, небольшими этнокультурными сообществами. В Ленинградской области ингерманландские движения проводят Juhannus, в центральных регионах славянские язычники отмечают Купальскую ночь. Интересно, что по форме они во многом схожи: хороводы вокруг костра и прыжки через него, плетение венков, гадания...
Схожи эти праздники и по весьма сдержанной реакции со стороны властей прямо их не запрещают, однако и не слишком приветствуют. Вероятно, здесь сказывается позиция РПЦ, которая в нынешней России обрела де-факто государственный статус. Служители церкви во многих неформальных народных праздниках часто видят нечто «бесовское» - и в этом мало чем отличаются от советских коммунистов, которым во всякой неофициальной инициативе тоже виделась «крамола».
А в условиях полномасштабной войны такие веселые народные праздники и не могут быть массовыми. Сегодня в России доминирует милитаристская хмурость.
Да и вообще, если доверять гоголевским «Вечерам на хуторе близ Диканьки», праздник Иван Купала впервые появился и наиболее бурно отмечался именно на украинских, а не российских пространствах. Вроде бы формально это подтверждает путинскую теорию о «единстве русских и украинцев», но ломает ее в том, что демонстрирует исторический приоритет украинской культуры, а для российских политиков это невыносимо. Ведь они по-имперски привыкли считать именно Россию культурной «метрополией», а Украину - «провинцией».