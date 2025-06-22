Исследование Треть жителей Эстонии не планирует поездок этим летом

Каждый третий житель Эстонии - то есть 33% - этим летом планирует отдыхать исключительно в пределах своей страны. Примерно столько же эстонцев вообще не имеют никаких планов на отпуск. Такие данные показал опрос, проведенный исследовательской компанией Norstat по заказу платформы по аренде автомобилей EconomyBookings.com.
Среди балтийских стран сильнее всего интерес к внутреннему туризму проявляют литовцы - 40% из них хотят путешествовать по родной стране. Больше всего планов на поездки за границу оказалось у латышей - только 26% из них сказали, что предпочитают отдыхать внутри страны. При этом жители всех трех стран: Эстонии, Латвии и Литвы, также рассматривают возможность поездок в соседние государства.
Как отметил председатель правления Booking Group Corporation (материнской компании EconomyBookings) Аленс Байбековс, рост интереса к внутреннему туризму способствует развитию и рынка аренды автомобилей. «Хотя жители Балтии по-прежнему чаще всего используют личные автомобили или общественный транспорт для коротких поездок, в последние годы набирает популярность долгосрочная аренда машин», - сказал Байбековс. - «Долгосрочная аренда позволяет существенно экономить по сравнению с краткосрочной».
Несмотря на рост внутреннего туризма, есть и те, кто считает лето лучшим временем для поездок за границу. Самыми популярными зарубежными направлениями, по статистике, остаются Италия, Испания, Хорватия и Греция.
«Южные города - Милан, Рим, Барселона и Аликанте - уже много лет входят в число любимых у туристов из Балтии. В этом году особенно сильно вырос интерес к Греции: чаще всего выбирают Корфу и Ираклион», - добавил Байбековс.
Даже при поездках в дальние страны возможность арендовать автомобиль остается для многих важным фактором. «Многие туристы предпочитают брать машину в аренду, чтобы свободно передвигаться на месте. Поэтому мы постоянно следим за глобальными тенденциями в сфере аренды авто, чтобы лучше понимать направления развития туризма и подстраивать под них свои услуги», - подчеркнул он.
Согласно данным компании, жители Балтии по-прежнему чаще всего выбирают экономичные и компактные автомобили. Средняя продолжительность аренды составляет около недели. В Милане, Риме и Барселоне машины арендуются обычно на 5–7 дней, тогда как в Корфу, Ираклионе и Аликанте - на 8–14 дней.
В то же время значительная часть балтийских жителей вообще не собирается путешествовать летом. Согласно опросу: 30% латышей, 24% литовцев и 33% эстонцев не планируют поездок за границу.
По мнению компании, это объясняется прежде всего хорошей летней погодой в регионе. Кроме того, жители Балтии чаще выбирают поездки за границу осенью или зимой.
Компания SIA Booking Group Corporation, основанная в Латвии, управляет международной платформой EconomyBookings.com - одним из ведущих в мире онлайн-сервисов по аренде автомобилей. Платформа предлагает прокат машин более чем в 20 000 пунктах аренды в 180 странах, включая Европу, Северную и Южную Америку, Азию, Австралию и Океанию.
Опрос был проведен по заказу EconomyBookings исследовательской компанией Norstat в июне 2025 года. В онлайн-опросе приняли участие: 1005 респондентов из Латвии,1000 из Литвы и 1000 - из Эстонии, в возрасте от 18 до 74 лет.