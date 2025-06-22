Исследование Треть жителей Эстонии не планирует поездок этим летом

Среди балтийских стран сильнее всего интерес к внутреннему туризму проявляют литовцы - 40% из них хотят путешествовать по родной стране. Больше всего планов на поездки за границу оказалось у латышей - только 26% из них сказали, что предпочитают отдыхать внутри страны. При этом жители всех трех стран: Эстонии, Латвии и Литвы, также рассматривают возможность поездок в соседние государства.

Как отметил председатель правления Booking Group Corporation (материнской компании EconomyBookings) Аленс Байбековс, рост интереса к внутреннему туризму способствует развитию и рынка аренды автомобилей. «Хотя жители Балтии по-прежнему чаще всего используют личные автомобили или общественный транспорт для коротких поездок, в последние годы набирает популярность долгосрочная аренда машин», - сказал Байбековс. - «Долгосрочная аренда позволяет существенно экономить по сравнению с краткосрочной».

Несмотря на рост внутреннего туризма, есть и те, кто считает лето лучшим временем для поездок за границу. Самыми популярными зарубежными направлениями, по статистике, остаются Италия, Испания, Хорватия и Греция.

«Южные города - Милан, Рим, Барселона и Аликанте - уже много лет входят в число любимых у туристов из Балтии. В этом году особенно сильно вырос интерес к Греции: чаще всего выбирают Корфу и Ираклион», - добавил Байбековс.