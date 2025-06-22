«Какой позор!»: в дополнительном бюджете Тарту не нашлось денег на поддержку жертв сексуального насилия

«Здесь вы всегда можете сказать, что это не нужно, это очень деликатно, но я утверждаю, что наш отдел социальной помощи обрабатывает очень деликатные данные в гораздо большем масштабе, - сказал Лайдре. - Это то место, где у нас нет обзора, как и для кого используются эти деньги».

«Конечно, мы были бы рады и удовлетворены, если бы выбор вариантов помощи, которые город может предложить в сотрудничестве с различными организациями, был очень разнообразным, - сказал Лайдре. - Реальность же такова, что мы сокращали бюджет с одного конца и с другого, и в несколько раундов в течение двух лет. Экономия средств в социальном секторе значительно превысила миллион евро, чего мы должны были достичь. Но реформа системы ухода, с другой стороны, съедает эти урезания и требует еще больше. Нам пришлось сделать сложный выбор, мы не рады и не гордимся этим, но есть много статей, которые нам пришлось сократить. В какой-то момент поддержка, о которой идет речь, также вошла в этот пакет урезаний».