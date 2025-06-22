«Какой позор!»: в дополнительном бюджете Тарту не нашлось денег на поддержку жертв сексуального насилия

Одной из самых эмоциональных дискуссий при принятии дополнительного бюджета Тарту в размере 23 млн евро было обсуждение выделения 7500 евро, которые потребовались бы для продолжения работы групп поддержки лиц, подвергшихся сексуальному насилию в детстве. «Денег нет, и работа этих групп поддержки непрозрачна»; таков был ответ городской управы на просьбу о помощи.
«Какой позор!» - оценила ситуацию депутат городского собрания Тарту Пилле Цопп-Паган. По ее словам, речь идет о поддержке работы групп поддержки, в которых в 2024 году приняли участие 32 человека, 30 из которых - жители Тарту. В основном это женщины, но в группы вступают и мужчины, в прошлом году их было три.
Город Тарту финансировал организацию этих встреч, которые проводит некоммерческое объединение SV Tugigrupid, в течение последних четырех лет, но в бюджете этого года больше денег не запланировано. Теперь партия «Ээсти 200» предложила найти эти деньги из дополнительного бюджета, но городская управа холодно сказала «нет». Вот краткое изложение истории из уст Цопп-Паган. Она является именно членом «Ээсти 200».
«Это очень прискорбно. Я считаю, что это просто безобразно», - написала Геа Кангиласки об инциденте в социальных сетях. Кангиласки также является представителем «Ээсти 200» в горсобрании.
«Лидер группы поддержки Рита Хольм пыталась убедить, глава отдела управы сказал, что денег нет, вице-мэр дал немного более длинное объяснение, - сказала Цопп-Паган. - Но и его аргумент также заключался в том, что все это не будет прозрачным, потому что мы не регистрируем личные идентификационные коды участников, как это пытался сделать отдел социальной помощи несколько лет назад. Но тогда люди, которым нужно прийти, просто не приходят. Они не хотят давать свои личные коды и не приходят. Это т. н. низкопороговая служба, которая должна работать аналогично женскому центру поддержки. Вы должны получить помощь независимо от того, даете ли вы свой личный идентификационный код или нет».
Цопп-Паган убеждена, что продолжение работы групп поддержки необходимо для восстановления психического здоровья и равновесия людей.
Вице-мэр Тарту Рено Лайдре действительно отметил, что у города нет обзора, кому предоставляется эта услуга.
«Здесь вы всегда можете сказать, что это не нужно, это очень деликатно, но я утверждаю, что наш отдел социальной помощи обрабатывает очень деликатные данные в гораздо большем масштабе, - сказал Лайдре. - Это то место, где у нас нет обзора, как и для кого используются эти деньги».
По его словам, главным аргументом при утверждении бюджета этого года и сейчас, при обсуждении дополнительного бюджета, в пользу того, что стоит прекратить это финансирование, было финансовое положение города.
«Конечно, мы были бы рады и удовлетворены, если бы выбор вариантов помощи, которые город может предложить в сотрудничестве с различными организациями, был очень разнообразным, - сказал Лайдре. - Реальность же такова, что мы сокращали бюджет с одного конца и с другого, и в несколько раундов в течение двух лет. Экономия средств в социальном секторе значительно превысила миллион евро, чего мы должны были достичь. Но реформа системы ухода, с другой стороны, съедает эти урезания и требует еще больше. Нам пришлось сделать сложный выбор, мы не рады и не гордимся этим, но есть много статей, которые нам пришлось сократить. В какой-то момент поддержка, о которой идет речь, также вошла в этот пакет урезаний».
«Я не могу сказать так, что у города нет 7500 евро, - добавил Лайдре. - Это был вопрос миллионов, которые мы урезали, но эти миллионы складывались из сотен и тысяч евро. Нам пришлось принять много неприятных и трудных решений, чтобы как-то справиться с тяжелой финансовой ситуацией и сохранить устойчивость бюджета и инвестиционный потенциал для будущего города Тарту».
Руководитель групп поддержки Рита Хольм заявила, что последствием потери финансирования является то, что группы поддержки в Тарту придется закрыть. Но не в одночасье, потому что, например, муниципалитет Камбья платит за одного своего человека, а некоторые муниципалитеты платят и за большее количество. Она также привела пример того, что деятельность групп поддержки в Таллинне поддерживалась благотворительной организацией MTÜ Aitan Eestit, и теперь, после обсуждения в горсобрании Тарту, было получено несколько сотен евро оттуда в виде пожертвований.
Лайдре отметил, что могло случаться и так, что Тарту финансировал участие граждан из других муниципалитетов в группах поддержки.
Хольм была раздражена обвинением в отсутствии прозрачности в деятельности.
«Тарту финансировал нас в предыдущие годы, а теперь они приводят причину, что не получают информации о том, куда уходят деньги! Я делала отчеты каждый год, которые они одобряли! Если бы они хотели больше информации, я бы с радостью ее предоставила, но никто меня об этом не просил», - сказала Хольм.
В то же время она согласилась, что город действительно не получает личные идентификационные коды участников.
«Мы не можем дать точную информацию, эти люди приходят к нам, потому что им не нужно нигде сообщать свои личные коды», - сказала Хольм.
Что произойдет, если группы поддержки больше не соберутся?
«Одна женщина только что поблагодарила меня. Ее травили в школе, член семьи подвергал ее сексуальному насилию в детстве, и из-за этого она была полностью сломлена, - сказала Хольм. - Она была учителем в школе, в коллективе там были издевательства. Ее беременность была очень тяжелой. Он кое-как выживала, но теперь, когда она была в группе поддержки и у терапевта более двух лет, она освоила новую профессию в школе здравоохранения и была приглашена стать преподавателем. Этот человек полностью изменился, и таких историй достаточно, чтобы их принять во внимание».
Цопп-Паган согласилась, что это политический выбор, но иногда он раздражает.
«Черт возьми, городские власти, вы платите специальный налог на свои автомобили, потому что вы ленивы, потому что вы сами или ваши помощники не заполняете дневники поездок, и при этом отбираете деньги у самых слабых!» - возмущается она.