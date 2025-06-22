МИД Эстонии: нам удалось помочь уже 20 эстонским гражданам покинуть Израиль

По его словам, посольство Украины вчера организовало эвакуационную миссию в Египет, в рамках которой из Израиля был вывезен также один гражданин Эстонии.

«Это первый случай сотрудничества Эстонии и Украины по эвакуации. От всей души благодарю министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу и весь украинский дипломатический корпус за помощь. Также выражаю признательность всем нашим дипломатам и партнерам за их самоотверженную работу по возвращению эстонцев домой», - добавил министр.

Министерство иностранных дел настоятельно рекомендует воздержаться от поездок в Израиль. Воздушное пространство Израиля закрыто, и покинуть страну возможно только через наземные пограничные пункты.

Гражданам Эстонии, находящимся в Израиле, рекомендуется быть внимательными и следовать указаниям местных властей.

Тех, кто находится в Израиле временно, просят зарегистрировать свое пребывание на сайте МИД (reisitargalt.vm.ee) или связаться с посольством.