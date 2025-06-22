У финских правоохранителей выдалась трудная суббота: пропавшие гребцы, нападение на таксиста, покушения на убийство

В качестве более серьезных инцидентов в день солнцестояния Yle назвал два покушения на убийство, одно в Оулу и другое - в Сало.

Полицейские участки северных соседей сообщали со всей Финляндии, что они имеют дело с пьяными водителями, гребцами, ставящими рекорды по уровню алкоголя в крови, и дебоширами. Кроме того, было зафиксировано несколько других нарушений.

Город Сало на юго-западе Финляндии имеет население 25 000 человек, что немного меньше, чем в Кохтла-Ярве. По данным Yle, местные жители собрались в Сало в день солнцестояния, и во время инцидента также раздались выстрелы.

В северном финском городе Оулу на Финском заливе люди начали наносить друг другу ножевые ранения во время драки. Оулу является пятым по величине городом Финляндии и имеет население в два раза больше, чем Тарту.

Никто не погиб от огнестрельного оружия или ножей, но в обоих случаях были возбуждены уголовные дела, и они рассматривают статью «покушение на убийство».

На автомагистрали недалеко от небольшого города Паймио на юге Финляндии пассажир набросился на водителя такси в день солнцестояния и спровоцировал аварию. По данным Yle, все люди в машине получили серьезные травмы и были доставлены в больницу.

В этом году самые крупные беспорядки произошли на юго-западе Финляндии, откуда поступило наибольшее количество сообщений о преступлениях по сравнению с прошлым годом. Больше всего люди буйствовали в самую белую ночь года на небольших островах.

Полицию неоднократно вызывали чтобы успокоить дебоширов и драчунов в таких местах, как район Матильдедаль в Сало и район Науво в Парайнене.

Полицейские участки Похьянмаа также описали самую белую ночь как активную. В Корснесе загорелся дом, в то время как в Алаярви пришлось вести поиски пропавших молодых гребцов.