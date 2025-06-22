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ФОТО Прилавки пусты: эстонская клубника задерживается почти на месяц

В настоящее время на рынке в Пайде Сергей Кустов мог предложить только польскую клубнику.

В прошлом году свежую эстонскую клубнику на рынке в Пайде можно было купить уже в начале июня. В этом году сезон задерживается - первой местной клубники придется ждать почти на месяц дольше.

Сотрудник торговой точки Сергей Кустов, который продает ягоды и овощи на рынке в Пайде, подтвердил: эстонской клубники у них пока нет. И на других прилавках ее тоже не найти.

«Эстонская клубника уже появилась в некоторых местах, но пока она очень дорогая. Надеюсь, что через неделю она будет и у нас», - сказал продавец.

Он также отметил, что слышал, что в Тюри клубника уже продается, но цена очень кусается - 16 евро за килограмм.

«По такой цене мы ее продавать не хотим, потому что люди просто не будут ее покупать, - объяснил он. - Сейчас у нас есть польская клубника, она очень сладкая и вкусная».

Причина задержки - холодная и неблагоприятная весна, которая замедлила созревание ягод.

В этом году в Пайде не было замечено торговцев клубникой.

У входа в Maksimarket не было ни одного продавца ягод, а в самом магазине прилавок с клубникой оказался полностью пуст.

Даже в автомате по продаже ягод сейчас можно купить только польскую или греческую клубнику.

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