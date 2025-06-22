Портал PriitSwim сообщает, что Трибунцов выиграл несколько дистанций в Тарту, но главным козырем для пловца из Раквере всегда были 50 м на спине. В этом году он поставил новый рекорд Эстонии в этом виде - 24,87.

Однако уникальность победы в Тарту в следующем: впервые Трибунцов поднялся на высшую ступень пьедестала на чемпионате Эстонии в 2010 году, и именно на дистанции на 50 м на спине. Таким образом, Ральф Трибунцов стал первым в истории эстонским пловцом, выигравшим на чемпионате страны в мужском зачете одну и ту же дистанцию с интервалом в 15 лет.