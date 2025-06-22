Корзина Иванова дня подорожала в полтора раза за десять лет, но праздничный стол все же стал сытнее

«Совместно с одной из крупнейших торговых сетей Эстонии - Selver - мы проанализировали цены на полках магазинов, чтобы оценить динамику цен на традиционные товары к Иванову дню за последние годы и понять, как стоимость корзины изменилась на фоне общего повышения уровня жизни», - рассказал главный экономист Luminor Ленно Уускюла.

По его словам, в ивановскую корзину входят различные продукты и напитки, которые традиционно можно найти на праздничном столе: напитки, салаты, свежие овощи, продукты для гриля и сладости.

«Если десять лет назад за эту корзину мы платили чуть больше 70 евро, то этим летом та же корзина обойдется уже в 105 евро - ровно в полтора раза дороже, - отметил Уускюла. - Наверняка многим знакомо это горькое чувство, когда сравниваешь сегодняшние цены с теми, что были несколько лет назад. Тем не менее, общая инфляция за это время составила даже немного больше - 161%, а значит, наш ивановский стол обходится нам чуть дешевле, чем можно было бы ожидать».

Цены на товары за прошедшие годы легли в основу индекса Иванова дня от Luminor, который рассчитывает стоимость праздничного стола в соотношении со средней зарплатой. По словам Уускюла, по сравнению с десятилетием назад, наш ивановский стол стал немного сытнее.

«Десять лет назад на среднюю брутто-зарплату можно было купить 17,42 таких корзин, а в этом году - почти 20, то есть на 14% больше. Это, возможно, не выглядит впечатляющим на первый взгляд, но все же указывает на рост уровня жизни. С другой стороны, индекс Иванова дня наглядно демонстрирует застой и даже небольшое снижение, в котором мы живем уже несколько лет - ведь, например, в 2021 году и в прошлом году на ту же среднюю зарплату можно было купить более 21 корзины», - отметил экономист.