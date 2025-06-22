МАРИКА ПРИСКЕ Появление Таллиннской больницы неизбежно

- Кто не хотел бы, чтобы внедрению новых медицинских технологий не мешал бы дефицит пространства?
- Чем больше мы откладываем реализацию проекта Таллиннской больницы, тем больше становятся издержки
Нет сомнений, что Таллиннская больница нужна в любом случае, и промедление с этим проектом означает потерю не только времени, но и здоровья и денег людей. Первая важная веха на этом пути - это юридическое объединение больниц под одной крышей, что, в свою очередь, позволит начать строить единую эффективную больничную организацию, пишет экс-канцлер Министерства экономики Марика Приске.
Две центральные больницы в Таллинне в настоящее время лечат почти четверть всех стационарных пациентов в Эстонии, около половины из которых не проживают в Харьюмаа. В зоне обслуживания Таллиннской больницы проживает более 500 000 человек, и она включает в себя Харьюмаа, Ляэнемаа, Сааремаа, Хийумаа, Рапламаа, Ида- и Ляэне-Вирумаа, Пярнумаа и Ярвамаа. Более полумиллиона пациентов, которые заслуживают наилучшего медицинского обслуживания.
Однако Ида-Таллиннская и Ляэне-Таллиннская центральные больницы в настоящее время работают в исторических зданиях, техническое состояние которых не позволяет им предложить лучшее пациентам или персоналу. Эти здания разбросаны по всему городу и не могут быть отремонтированы таким образом, чтобы создать комплексный и эффективный медицинский центр.
Здания, построенные 40 и 50 лет назад, не обеспечивают необходимой гибкости из-за своей конструкции. Кто из нас не хотел бы, чтобы внедрение передовых медицинских технологий не зависело бы от проблем с пространством.
Подземные этажи больниц - это нынешняя реальность
В ходе анализа больницы и город подсчитали, что инвестиционные потребности только двух центральных больниц, если продолжать их работу по отдельности, составят около 650 млн евро, что очень близко по величине к стоимости нового медицинского городка. Однако полученный результат не является функционально или логистически сопоставимым.
Нам также нужно поговорить о безопасности. Мы знаем, что больницы в Украине также подверглись атакам нашего восточного соседа. В каком из нынешних зданий больницы в Таллинне можно будет продолжать оказывать неотложную помощь, если оно будет поражено? Ответ, вероятно, знают все. В случае нового медицинского городка есть планы построить подземные этажи, которые позволят людям получать помощь даже в худшем случае.
Недавно истек срок закупки конкурса проекта Таллиннской больницы, где было подано три заявки. Перед конкурсной комиссией стоит важная задача - рассмотреть и оценить их. Две международные архитектурные экспертизы дают очень хороший вклад, так что, принимая их во внимание в проекте, мы можем создать очень хорошую и хорошо функционирующую больницу как для пациентов, так и для сотрудников.
Нам нужно двигаться вперед с проектированием, чтобы, когда политики примут решение о финансировании, или же финансирование Европейского союза потребуется использовать в короткий период времени, мы были бы готовы.
Демографические процессы также определяют выбор
Конечно, правы и те, кто критически говорит, что бетон сам по себе не лечит. Хотя влияние современных условий на выздоровление персонала и пациентов нельзя недооценивать, необходим целый ряд других инноваций.
Согласно демографическому прогнозу, население Харьюмаа (включая Таллинн) к 2040 году вырастет на 15 процентов, а доля возрастной группы 65+ в населении уезда увеличится до 35 процентов. Совместная организация больницы и медицинского городка позволят объединить услуги, повысить доступность лечения и тем самым обеспечить лучшую готовность справляться со стареющим населением и ростом хронических заболеваний.
Создание группы, инициированное и одобренное городским собранием в июне, позволит консолидировать управление, системы поддержки и инвестиции в сеть больниц Таллинна, которые в настоящее время раздроблены и дублируют друг друга.
Ида-Таллиннская центральная больница, Ляэне-Таллиннская центральная больница, Таллиннская детская больница, Таллиннская стоматологическая клиника и Таллинская скорая помощь работают как совершенно отдельные юридические лица с разными правлениями, ИТ-решениями, закупками и кадровыми системами. Такая фрагментация не только неэффективна, но и сбивает с толку пациентов.
Значительные успехи могут быть не за горами
Помимо конкуренции с частным рынком, больницы Таллинна также конкурируют и друг с другом за врачей и медсестер. Дублирующие кадровые системы и параллельные предложения работы никак не способствуют сокращению листов ожидания или удержанию персонала. Групповая форма позволяет создать единую кадровую политику, предлагая прозрачную модель карьеры и избегая ненужной внутренней конкуренции.
То же самое касается вспомогательных услуг - бухгалтерского учета, ИТ, закупок, обслуживания оборудования, аптечных услуг. Это области, где консолидация означает не только экономию, но и значительное повышение качества при хорошем управлении.
Очевидно, что как юридическое, так и содержательное слияние, а также строительство нового кампуса являются крупным начинанием и инвестицией. В то же время сохранение текущей ситуации также означает расходы: содержание зданий в двух параллельных больничных системах, рассредоточение затрат на рабочую силу и электроэнергию.
Чем дольше мы откладываем, тем больше становятся эти расходы - как в финансовом, так и в социальном плане. Для меня вопрос уже не в том, нужна ли Таллиннская больница, а в том, как построить ее разумно, вдумчиво и так, чтобы это действительно работало на людей.