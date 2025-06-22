МАРИКА ПРИСКЕ Появление Таллиннской больницы неизбежно

Две центральные больницы в Таллинне в настоящее время лечат почти четверть всех стационарных пациентов в Эстонии, около половины из которых не проживают в Харьюмаа. В зоне обслуживания Таллиннской больницы проживает более 500 000 человек, и она включает в себя Харьюмаа, Ляэнемаа, Сааремаа, Хийумаа, Рапламаа, Ида- и Ляэне-Вирумаа, Пярнумаа и Ярвамаа. Более полумиллиона пациентов, которые заслуживают наилучшего медицинского обслуживания.

Однако Ида-Таллиннская и Ляэне-Таллиннская центральные больницы в настоящее время работают в исторических зданиях, техническое состояние которых не позволяет им предложить лучшее пациентам или персоналу. Эти здания разбросаны по всему городу и не могут быть отремонтированы таким образом, чтобы создать комплексный и эффективный медицинский центр.

Здания, построенные 40 и 50 лет назад, не обеспечивают необходимой гибкости из-за своей конструкции. Кто из нас не хотел бы, чтобы внедрение передовых медицинских технологий не зависело бы от проблем с пространством.

Подземные этажи больниц - это нынешняя реальность

В ходе анализа больницы и город подсчитали, что инвестиционные потребности только двух центральных больниц, если продолжать их работу по отдельности, составят около 650 млн евро, что очень близко по величине к стоимости нового медицинского городка. Однако полученный результат не является функционально или логистически сопоставимым.