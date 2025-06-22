ФОТО Сильный ветер сломал дерево в лесопарковой зоне в центре эстонского города, возникла опасность для прохожих

Сегодня днем ​​в центр экстренной помощи поступило сообщение о сломанном дереве на улице Пярну в Пайде. Сильный ветер сломал пополам каштан, и верхнюю часть от падения на тропу спасали только другие близлежащие деревья, в которых застряла верхушка отломавшегося фрагмента.