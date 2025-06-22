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ФОТО Сильный ветер сломал дерево в лесопарковой зоне в центре эстонского города, возникла опасность для прохожих

Сегодня днем ​​в центр экстренной помощи поступило сообщение о сломанном дереве на улице Пярну в Пайде. Сильный ветер сломал пополам каштан, и верхнюю часть от падения на тропу спасали только другие близлежащие деревья, в которых застряла верхушка отломавшегося фрагмента.

По словам очевидцев, прибывшие на место спасатели настолько искусно убрали опасное дерево, что оно упало, не задев линии электропередачи.

Спасательный департамент напоминает, что для предотвращения подобных инцидентов необходимо регулярно ухаживать за деревьями.

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