Тийсаар и Коротков осталась за бортом полуфинала престижного турнира в Утрехте

И Нылвак - Луини, и Тийсаар - Коротков вышли во второй раунд из группового этапа (в четверг и пятницу соответственно), но не попали напрямую в полуфинал, сообщает volley.ee.

В одной из половин сетки второго раунда Тийсаар и Коротков заняли второе место с отставанием в одно очко от победителей - Сэмюэла Шахтера и Джонатана Пикетта из Канады. Канадцы набрали десять очков, а Тийсаар и Коротков - девять. Во второй половине сетки Нылвак и Луини тоже боролись за выход в полуфинал, но заняли третье место из четырех пар, набрав шесть очков.