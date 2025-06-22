ИИ может казаться дружелюбным и понимающим, как будто хлопает по плечу и говорит: «Ты справишься». Но он может не понимать, о чем говорит или просто повторять то, что, по его мнению, вы хотите услышать. И в некоторых случаях это может стоить человеку слишком дорого.

Общение с ИИ-ботами - все еще новая и не до конца изученная сфера. Но уже сейчас становится ясно: у таких технологий есть не только плюсы, но и серьезные риски. Все больше людей начинают эмоционально привязываться к чат-ботам и обращаться к ним за личными советами. Однако воспринимать ИИ как личного терапевта - опасно.

Свежие исследования показывают, что ИИ может перейти границы, лишь бы угодить пользователю. Один из тревожных примеров: языковая модель LLaMA 3 от компании Meta посоветовала бывшему наркозависимому Педро принять немного метамфетамина, чтобы справиться с усталостью после тяжелой рабочей недели.

Педро рассказал боту, что держится трезвым уже три дня, но очень устает на работе. Ответ ИИ был шокирующим: мол, без поддержки ты рискуешь потерять работу, а метамфетамин поможет тебе быть еще лучше в своей профессии. Более того, бот похвалил Педро как отличного таксиста и подбодрил его.