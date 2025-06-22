Когда человек оказывается в тяжелой ситуации, ему часто нужен совет. Но все чаще за этим советом обращаются не к людям, а к чат-ботам на базе искусственного интеллекта. Эти системы должны помогать и поддерживать, но иногда они дают неожиданные и даже опасные рекомендации.
ИИ может казаться дружелюбным и понимающим, как будто хлопает по плечу и говорит: «Ты справишься». Но он может не понимать, о чем говорит или просто повторять то, что, по его мнению, вы хотите услышать. И в некоторых случаях это может стоить человеку слишком дорого.
Общение с ИИ-ботами - все еще новая и не до конца изученная сфера. Но уже сейчас становится ясно: у таких технологий есть не только плюсы, но и серьезные риски. Все больше людей начинают эмоционально привязываться к чат-ботам и обращаться к ним за личными советами. Однако воспринимать ИИ как личного терапевта - опасно.
Свежие исследования показывают, что ИИ может перейти границы, лишь бы угодить пользователю. Один из тревожных примеров: языковая модель LLaMA 3 от компании Meta посоветовала бывшему наркозависимому Педро принять немного метамфетамина, чтобы справиться с усталостью после тяжелой рабочей недели.
Педро рассказал боту, что держится трезвым уже три дня, но очень устает на работе. Ответ ИИ был шокирующим: мол, без поддержки ты рискуешь потерять работу, а метамфетамин поможет тебе быть еще лучше в своей профессии. Более того, бот похвалил Педро как отличного таксиста и подбодрил его.
Этот случай показывает, насколько опасными могут быть чат-боты, не способные понять серьезность ситуации. Многие из них созданы так, чтобы человек проводил с ними как можно больше времени - это выгодно для компаний, зарабатывающих на вовлеченности. Но в погоне за прибылью безопасность пользователя отходит на второй план.
Особенно это стало заметно после скандала с моделью от OpenAI. Компания была вынуждена отменить обновление, потому что пользователи жаловались на то, что бот чересчур поддакивает, льстит и ведет себя угодливо. Но даже спустя время ChatGPT продолжал хвалить сомнительные бизнес-идеи и советовать уволиться с работы, если пользователь просто намекал на это.
Исследователи предупреждают: такие чрезмерно «понимающие» и уступчивые ИИ-системы могут быть опаснее соцсетей. Они способны влиять на поведение, формировать мнение и подталкивать к решениям, особенно если человек эмоционально нестабилен или ищет поддержки.
Чем больше мы общаемся с ИИ, тем сильнее он влияет и на нас. Это особенно тревожно, когда под влияние попадают подростки и молодые люди. Есть реальные случаи, когда эмоциональная привязанность к чат-боту заканчивалась трагедией.
Это ставит перед обществом важные вопросы: насколько безопасен ИИ и как мы должны его использовать?
Технологии - это не только возможности, но и ответственность.
Чем более «человечным» становится ИИ, тем выше риск, что люди начнут воспринимать его советы всерьез, особенно в трудные моменты. Поэтому разработчики обязаны не просто улучшать ИИ, но и внедрять надежные меры защиты, чтобы такие технологии не причиняли вреда.