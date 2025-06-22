Департамент окружающей среды: не помогайте выпавшим из гнезда птенцам!

«Летом мы часто сталкиваемся с птенцами, выпавшими из гнезда во время их обучения полету. Они могут казаться беспомощными, но в большинстве случаев вмешательство человека не требуется, - заявил Депаратмент окружающей среды. - Воробьи - один из многих видов, чьи птенцы покидают гнездо до того, как они смогут по-настоящему летать; это один из этапов их роста. Взрослые птицы продолжают заботиться о них; приносят им еду, защищают их и обучают навыкам, необходимым для самостоятельной жизни».

Департамент окружающей среды советует не мешать птенцу при встрече с ним, потому что если он находится в безопасном месте и невредим, вмешательство человека не требуется. Вам также следует соблюдать дистанцию, потому что родители не подойдут к птенцу, если вы находитесь в непосредственной близости.

Если птенцу грозит опасность, например, на улице или тротуаре, вы можете перенести его в ближайшую зеленую зону. Однако это следует делать только в том случае, если это безопасно как для птицы, так и для человека.