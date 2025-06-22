Инструкция по выживанию: как проснуться целым и невредимым 24 июня?

Разведите костер на Иванов день на подготовленной, не имеющей риска воспламениться земле, на расстоянии не менее восьми метров от зданий или леса. Очистите территорию вокруг костра от легковоспламеняющихся материалов.

Костры можно разводить только в безветренную или тихую погоду, так как ветер может быстро превратить костер в источник опасной ситуации. Обязательно следите также за направлением ветра, чтобы искры не летели на горючие материалы, а дым от костра не беспокоил соседей.

При выборе безопасного места для гриля обратитесь к инструкции по применению, а если ее нет, обеспечьте безопасное расстояние в восемь метров от окружающих зданий, сухих лугов, лесов и т. д.

Костры и грили разрешены только в специально отведенных и обозначенных местах в лесу. Если возможно, отдавайте предпочтение крытым кострищам, которые можно найти, например, в зонах отдыха Центра управления гослесами.

При разведении костра или разжигании гриля держите под рукой основные средства пожаротушения, такие как ведра с водой, шланг с водой или огнетушитель.

​Костер нельзя оставлять без присмотра даже на мгновение. Последний участник вечеринки или гриль-праздника должен убедиться, что огонь полностью потушен.

​Убедитесь, что у вас всегда под рукой заряженный мобильный телефон, чтобы вы могли позвонить по номеру 112 и получить помощь в случае необходимости.