ЮРИЙ КОЧИНЕВ Что Путин понимает под процветанием

Второе направление было хорошо представлено скифами. Скифы, скотоводы, жившие в степях вдоль Черного моря, заселяли и степи к востоку от Дуная. Для скифов война была источником обогащения. Целью их походов было грабеж и подчинение новых территорий, чтобы обложить налогом местные народы. Их тактика состояла в ведении «малой войны».

В такой войне противник истощался беспрерывными мелкими атаками, пока не был полностью уничтожен. Территории современной Украины были заселены скифами с VI по III века до н. э. Между 280 и 230 гг. до н. э. скифы были завоеваны родственным им народом - сарматами. Однако скифам удалось удержать Крым, и их расцвет пришелся на период с 130 г. до н. э. по III век н. э. Некоторые скифские племена жили на территориях современных Афганистана и Пакистана.

В нынешней российско-украинской войне противостоят не более и не менее двух моделей развития человечества. На карту поставлен не вопрос силы между Украиной и Россией, а вопрос о том, будут ли западные ценности иметь право на существование в будущем или эллинистическая культура того времени будет заменена азиатским деспотизмом.

В свое время Александр Македонский принес победу эллинистической демократии над персидским деспотизмом. Получит ли деспотизм сейчас, спустя столетия после битвы при Гавгамелах в 331 году до нашей эры, шанс на реванш или нет? Это вопрос, на который ответят ближайшие годы.

На карту поставлено будущее человечества. У западного мира нет иного выбора, кроме как остановить угрозу, которую представляет деспотизм всему, что когда-либо имело ценность в человеческой цивилизации.

Путин и его идеологи считают, что империи ведут к развитию и процветанию человечества. Западный мир считает, что империи - это отклонение от пути развития и процветания. Деспотизм в настоящее время находится в состоянии войны с демократией.