ЮРИЙ КОЧИНЕВ Что Путин понимает под процветанием

- Путин наслаждается вседозволенностью
- Западный мир считает, что империи - это отклонение от пути развития и процветания
Современная международная ситуация иллюстрируется прежде всего столкновением двух культурных наследий в мире. Причины этого столкновения кроются не только в конфликте интересов Востока и Запада, но и в различии путей развития двух великих цивилизаций, унаследованных от античности, пишет военный историк Юрий Кочинев.
С одной стороны, в этом противостоянии задействована прежняя культура кочевников, или воинственных скотоводов, а с другой стороны, демократия, берущая начало в Древней Греции, как традиция государственного устройства, корни которой находятся в классическом периоде Греции - временах афинской демократии.
Нынешний правитель России Путин и его окружение, пытаясь реализовать свою политическую волю, заключающуюся в разрушении политической организации цивилизованного мира, начали использовать тактику войны бывших кочевников - скифов.
Эта тактика не признает никаких правил и обычаев и использует все возможные и невозможные методы, которые сегодня называют комбинированным применением обычной и гибридной войны. Западный мир вынужден в своей деятельности загоняться в рамки собственных систем ценностей. Путин наслаждается вседозволенностью.
Запад не может поддаться такому насилию, так как это заставило бы западный мир отказаться от порядка жизни, выработанного в Европе за долгие века, который принят и «новым миром», выросшим из «старого мира» - США, Канадой и Австралией. Коллективный Запад не может отказаться от своих ценностей только потому, что коллективный Путин хочет создать новый мировой порядок, соответствующий его ценностям.
Сегодняшняя Россия в своей внешней политике опирается на право, основанное на силе, то есть на право сильного. «Я беру то, что хочу, потому что у меня есть силы взять!» Такое отношение к правам других стран губительно для европейской цивилизации, которая развивалась и формировалась с классической эпохи Греции, со времен Перикла до демократизационных реформ Афин в V веке до н. э.
Второе направление было хорошо представлено скифами. Скифы, скотоводы, жившие в степях вдоль Черного моря, заселяли и степи к востоку от Дуная. Для скифов война была источником обогащения. Целью их походов было грабеж и подчинение новых территорий, чтобы обложить налогом местные народы. Их тактика состояла в ведении «малой войны».
В такой войне противник истощался беспрерывными мелкими атаками, пока не был полностью уничтожен. Территории современной Украины были заселены скифами с VI по III века до н. э. Между 280 и 230 гг. до н. э. скифы были завоеваны родственным им народом - сарматами. Однако скифам удалось удержать Крым, и их расцвет пришелся на период с 130 г. до н. э. по III век н. э. Некоторые скифские племена жили на территориях современных Афганистана и Пакистана.
В нынешней российско-украинской войне противостоят не более и не менее двух моделей развития человечества. На карту поставлен не вопрос силы между Украиной и Россией, а вопрос о том, будут ли западные ценности иметь право на существование в будущем или эллинистическая культура того времени будет заменена азиатским деспотизмом.
В свое время Александр Македонский принес победу эллинистической демократии над персидским деспотизмом. Получит ли деспотизм сейчас, спустя столетия после битвы при Гавгамелах в 331 году до нашей эры, шанс на реванш или нет? Это вопрос, на который ответят ближайшие годы.
На карту поставлено будущее человечества. У западного мира нет иного выбора, кроме как остановить угрозу, которую представляет деспотизм всему, что когда-либо имело ценность в человеческой цивилизации.
Путин и его идеологи считают, что империи ведут к развитию и процветанию человечества. Западный мир считает, что империи - это отклонение от пути развития и процветания. Деспотизм в настоящее время находится в состоянии войны с демократией.
На карту поставлено многое. На карту поставлено будущее человечества. Мы не можем оставаться в стороне в этой борьбе. На карту поставлено слишком многое.