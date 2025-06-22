Сторонники Палестины нанесли огромный ущерб западной оборонной промышленности

В прошлом месяце члены Palestine Action штурмовали штаб-квартиру производителя беспилотников Elbit Systems в Бристоле. Совсем недавно палестинские активисты разбили двигатель истребителя на авиабазе Брайз-Нортон.

Компании оценили ущерб, нанесенный атаками, в 55 млн фунтов стерлингов (64 млн евро), сообщает The Times.

За последние пять лет Palestine Action осуществила 356 атак на военные объекты по всей Великобритании. Турбина двигателя, на которую распылили красную краску, была настолько сильно повреждена во время атаки на Брайз-Нортон, что ее ремонт обойдется в 25 млн фунтов стерлингов (29 млн евро).

Активисты нанесли ущерб различным складам и фабрикам, что привело к приостановке работы из-за уборки.

Оборонные концерны указали, что более мелкие компании, которые испытывают трудности из-за дополнительной безопасности и ремонтов, теперь стали целями атак Palestine Action.

Министр внутренних дел Иветт Купер планирует завтра инициировать запрет на деятельность Palestine Action, а также планирует ужесточить законы, которые лучше предотвратят уничтожение организациями гражданских активистов государственной, корпоративной и частной собственности, пишет The Times.

Полиция выразила обеспокоенность по поводу контроля над экстремистскими протестными группами. Члены Palestine Action расширяют свою деятельность и делятся своим опытом тактики ведения деструктивных действий с другими гражданскими активистами.