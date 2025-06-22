Стало известно, против кого Марк Лаял сыграет первый матч на Уимблдонском турнире

Первая ракетка Эстонии Марк Лаял (168-е место в рейтинге ATP) завтра начнет квалификацию на Уимблдонском турнире, третьем турнире Большого шлема в этом году, и сегодня стал известен его соперник по первому кругу.
22-летний Лаял, который на прошлой неделе вышел в четвертьфинал турнира ATP 250 в Хертогенбосе (Нидерланды), встретится с 29-летним британским теннисистом Яном Хоинским (208) в первом раунде квалификации Уимблдона.
Матч состоится в понедельник; это будет второй матч на втором корте. Примерное начало матча - в 15:00 по местному времени.
Хоинский и Лаял ранее не встречались. У Лаяла за плечами успешный турнир ATP 250, Хоинский до Уимблдона принимал участие в турнире Nottingham Challenger, куда он попал через квалификацию. Он вылетел во втором круге в основной сетке.
Чтобы попасть в основную сетку Уимблдона, необходимо победить трех соперников в квалификации. Если Лаял победит Хоинского, то ему предстоит встретиться либо с итальянцем Маттео Джиганте (133), либо с люксембуржцем Крисом Родешем (166). В третьем раунде Лаял может встретиться с венгром Мартоном Фучовичем (105), имеющим самый высокий рейтинг в квалификации.