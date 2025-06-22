Стало известно, против кого Марк Лаял сыграет первый матч на Уимблдонском турнире

22-летний Лаял, который на прошлой неделе вышел в четвертьфинал турнира ATP 250 в Хертогенбосе (Нидерланды), встретится с 29-летним британским теннисистом Яном Хоинским (208) в первом раунде квалификации Уимблдона.

Матч состоится в понедельник; это будет второй матч на втором корте. Примерное начало матча - в 15:00 по местному времени.

Хоинский и Лаял ранее не встречались. У Лаяла за плечами успешный турнир ATP 250, Хоинский до Уимблдона принимал участие в турнире Nottingham Challenger, куда он попал через квалификацию. Он вылетел во втором круге в основной сетке.