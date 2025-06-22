На вопрос журналистов, надеется ли он когда-нибудь вернуться в Беларусь, он ответил, что да, но когда, не знает.

По его словам, все пять лет он провел в одиночном заключении, он был лишен свиданий и годами не получал писем. И ему нужно время, чтобы преодолеть последствия такой изоляции.

Несколько раз по ходу пресс-конференции он не смог сдержать слез. Рядом с ним сидела его жена Светлана Тихановская.

На вопрос о встрече с детьми Тихановский не смог ответить и расплакался.

Слезы были и у Светланы Тихановской, которая сказала, что дочь не смогла узнать отца, и сейчас оба ребенка привыкают к тому, что в семье снова есть отец.

Он пообещал детально рассказать о своем уголовном деле в будущих стримах, чтобы «белорусы сами решили, виновен он или нет». На роль лидера белорусской оппозиции он претендовать не собирается и будет поддерживать жену в этом качестве.

«Одно слово Трампа»

Светлана Тихановская. Фото: AFP

Тихановский рассказал, что категорически отказался писать прошение о помиловании - несмотря на уговоры и угрозы.

Главным же врагом оппозиционеров он считает даже не белорусские власти, а российского президента Владимира Путина. Тихановский уверен, что если бы тот в 2020-м не поддержал Лукашенко, то его режим тогда же бы и закончился. Этот расклад, по его словам, не изменился и сейчас.