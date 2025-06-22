Экс-кандидат в президенты Беларуси Сергей Тихановский в своей первой после освобождения пресс-конференции сказал, что надеется когда-нибудь вернуться в родную страну и призвал президента США Дональда Трампа добиться от Лукашенко освобождения всех политзаключенных - их и сейчас после событий 2020 года в Беларуси больше 1000 человек.
«У президента Трампа сейчас есть сила и возможность одним словом освободить всех политических заключенных в Беларуси, и я прошу его сделать это, сказать это слово», - сказал Тихановский и повторил эту мысль несколько раз.
Перед началом конференции в Вильнюсе Тихановский поднял руки и развернулся перед журналистами, сказав, что сейчас при своем высоком росте он весит всего 79 килограммов.
Весной 2020-го года предприниматель и блогер Сергей Тихановский, которого тогда многие называли белорусским Навальным, заявил, что пойдет в президенты и стал одним из главных людей, выступивших тогда против Александра Лукашенко.
29 мая 2020 года его арестовали в Гродно, а в декабре 2021-го приговорили к 19,5 годам лишения свободы по четырем статьям УК Беларуси. Любопытно, что среди них была статья «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав».
В президенты в 2020-м решила идти его жена Светлана Тихановская, ставшая в итоге лидером белорусской оппозиции в эмиграции.
21 июня 2025-го Сергей Тихановский был среди 14 политзаключенных, отпущенных на свободу после визита в Минск спецпредставителя президента США Дональда Трампа Кита Келлога.
Семья Тихановских поблагодарила за освобождение Сергея власти США, Великобритании, Литвы и Польши.
Тихановский очень осторожно говорит о планах на будущее.
Он более пяти лет отсидел практически в полной изоляции и сейчас думает, что делать дальше. Сразу после освобождения он как и другие бывшие заключенные покинул Беларусь и сейчас находится в Вильнюсе.
На вопрос журналистов, надеется ли он когда-нибудь вернуться в Беларусь, он ответил, что да, но когда, не знает.
По его словам, все пять лет он провел в одиночном заключении, он был лишен свиданий и годами не получал писем. И ему нужно время, чтобы преодолеть последствия такой изоляции.
Несколько раз по ходу пресс-конференции он не смог сдержать слез. Рядом с ним сидела его жена Светлана Тихановская.
На вопрос о встрече с детьми Тихановский не смог ответить и расплакался.
Слезы были и у Светланы Тихановской, которая сказала, что дочь не смогла узнать отца, и сейчас оба ребенка привыкают к тому, что в семье снова есть отец.
Он пообещал детально рассказать о своем уголовном деле в будущих стримах, чтобы «белорусы сами решили, виновен он или нет». На роль лидера белорусской оппозиции он претендовать не собирается и будет поддерживать жену в этом качестве.
«Одно слово Трампа»
Тихановский рассказал, что категорически отказался писать прошение о помиловании - несмотря на уговоры и угрозы.
Главным же врагом оппозиционеров он считает даже не белорусские власти, а российского президента Владимира Путина. Тихановский уверен, что если бы тот в 2020-м не поддержал Лукашенко, то его режим тогда же бы и закончился. Этот расклад, по его словам, не изменился и сейчас.
«Это кошмар, это нужно остановить, нужно спасти [осужденных по политическим мотивам] людей», - Сергей Тихановский вновь не сдержал слез, говоря об условиях, в которых держали его и в которых сейчас сидят Мария Колесникова, Виктор Бабарико и другие главные герои событий 2020 года.
«Дональд Трамп одним словом может отпустить их всех», - сказал он.
Главный советник Светланы Тихановской Франак Вячорка ранее в интервью Би-би-си также назвал фактор Трампа в освобождении политзаключенных.
«Я думаю, он [Лукашенко] сейчас находится в уязвимой ситуации. Плюс он хочет улучшить отношения с новой американской администрацией», - сказал Вячорка.
14 человек освободили
В субботу в Беларуси освободили 14 политзаключенных. Полный список освобожденных пока неизвестен, обнародованы только семь фамилий
Белорусские либеральные СМИ, действующие в эмиграции, сразу обратили внимание, что освобождение этих людей совпало с визитом в Минск спецпредставителя президента США Дональда Трампа Кита Келлога.
Либеральный белорусский телеграм-канал «Зеркало» опубликовал имена вышедших на свободу, известные на данный момент.
Это Кирилл Балахонов, Акихира Гаевский-Ханада, Наталья Дулина, Игорь Корней, Галина Краснянская, Сергей Тихановский, Сергей Шелег и Аллан Ройо.
Все они были осуждены по разным статьям и на разные сроки. Все они находятся в соседней Литве.
По данным литовских властей, из 14 освобожденных пятеро белорусы, один швед, один эстонец, двое граждан Японии, двое - Латвии и три - Польши.