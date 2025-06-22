Лехис, Цирк и Тильга будут готовиться к Олимпиаде-2028 при поддержке Alexela

В новую олимпийскую команду входят шпажистка Катрина Лехис, пловец Крегор Цирк и десятиборец Карел Тильга - спортсмены, чей путь уже дал эстонскому народу повод для гордости и которые имеют большой потенциал, чтобы принести нашей стране олимпийскую медаль.

Помимо поддержки лучших спортсменов, финансирование также будет направлено на поддержку следующего поколения молодых спортсменов двух спортивных направлений - гребли и плавания. Это поможет поднять олимпийские надежды следующего поколения и укрепить системный подход к спорту высших достижений.

Alexela - первый спонсор, с которым будет реализован новый именной формат олимпийской команды. Цель состоит не в том, чтобы поддерживать только нынешних лучших спортсменов, а в том, чтобы создать новый стандарт, с помощью которого эстонские компании смогут способствовать международному успеху наших спортсменов не только как зрители; благодаря стабильной модели поддержки они смогут в некотором смысле подняться на пьедестал вместе со спортсменами.