Зеленский ввел санкции против трех эстонских бизнесменов

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против лиц и компаний, работающих на оккупированных Россией территориях Украины. В список также попали и три эстонских бизнесмена.
В воскресенье Зеленский подписал указ о введении санкций против 13 лиц и восьми компаний, обвиняемых в сотрудничестве с Россией на оккупированных территориях Украины, сообщает Kyiv Independent.
Среди попавших под санкции - также и эстонские бизнесмены Лаури Рейнберг, Хиллар Тедер и Рауно Тедер.
В списке, опубликованном Офисом президента, не уточняется, в чем именно заключается деятельность лиц или компаний в сотрудничестве с российскими оккупационными властями или государством.
Две из компаний зарегистрированы в России, остальные - на Кипре.
Санкции касаются, в частности, компании по недвижимости Arricano Real Estate PLC, зарегистрированной на Кипре, которой принадлежит несколько крупных торговых центров в Киеве и других городах Украины.
Прежним мажоритарным акционером компании был эстонский бизнесмен Хиллар Тедер. До 2024 года в число акционеров Arricano также входила крупнейшая инвестиционная компания Украины Dragon Capital, принадлежащая чешскому бизнесмену Томашу Фиале.
Среди тех, кто попал под санкции, и бывший украинский депутат Артем Дмытрюк, покинувший страну в августе 2024 года и подозреваемый в нападении на сотрудника полиции и военнослужащего.
Также в списке - Александр Онищенко, заочно приговоренный к 15 годам лишения свободы за мошенничество в особо крупном размере.