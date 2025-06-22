Зеленский ввел санкции против трех эстонских бизнесменов

В воскресенье Зеленский подписал указ о введении санкций против 13 лиц и восьми компаний, обвиняемых в сотрудничестве с Россией на оккупированных территориях Украины, сообщает Kyiv Independent.

Среди попавших под санкции - также и эстонские бизнесмены Лаури Рейнберг, Хиллар Тедер и Рауно Тедер.

В списке, опубликованном Офисом президента, не уточняется, в чем именно заключается деятельность лиц или компаний в сотрудничестве с российскими оккупационными властями или государством.

Две из компаний зарегистрированы в России, остальные - на Кипре.

Санкции касаются, в частности, компании по недвижимости Arricano Real Estate PLC, зарегистрированной на Кипре, которой принадлежит несколько крупных торговых центров в Киеве и других городах Украины.

Прежним мажоритарным акционером компании был эстонский бизнесмен Хиллар Тедер. До 2024 года в число акционеров Arricano также входила крупнейшая инвестиционная компания Украины Dragon Capital, принадлежащая чешскому бизнесмену Томашу Фиале.

Среди тех, кто попал под санкции, и бывший украинский депутат Артем Дмытрюк, покинувший страну в августе 2024 года и подозреваемый в нападении на сотрудника полиции и военнослужащего.