ФОТО Участники Парада Победы отработали свои действия на генеральной репетиции

В воскресенье вечером подразделения, которые примут участие в параде в понедельник в честь Дня Победы, провели генеральную репетицию на центральной площади Пярну, несколько раз отработав завтрашние действия.
В параде в честь Дня Победы примут участие около 1000 членов Кайтеслийта, а таке организаций Naiskodukaitse, Kodutütred, Noorkotkad, партнеров из организаций широкой государственной обороны и представителей стран-союзников.
Как обычно, подразделения, участвующие в параде, выстроятся вокруг парка Вааса, и парад пройдет перед театром «Эндла» в направлении улицы Пикк. Подразделения Кайтселийта будут представлены дружинами Ляэнеского округа. Партнеров представят Департамент полиции и погранохраны, Спасательный департамент, Союз спасателей и Тюремная служба.
В параде примут участие школа Кайтселйита, подразделение киберзащиты и караульная служба.
В состав делегации союзников войдут представители Финляндии, Латвии, Литвы, Великобритании, Франции, Польши, Швеции, США и Дании. Великобритания и Франция направят в знаменные команды подразделения численностью примерно со взвод.
В маршировании примут участие три оркестра: оркестр Saxon Пярнуской дружины Кайтселийта, сводный оркестр Таллинской и Йыгеваской дружин и Военный оркестр Военного музея. На параде также будет присутствовать отряд духовых инструментов из Сакалаской дружины.
Парад возглавит командующий Кайтселийта генерал-майор Ильмар Тамм, построением будет руководить фельдфебель Андри Харкманн, а принимать парад будет президент Эстонской Республики Алар Карис.
Если позволит погода, над парадом пролетят эстонские самолеты, а также самолеты сил союзников. Ожидается, что можно будет увидеть вертолеты UH-60 Black Hawk, вертолеты Augusta Westland 139, самолеты KingAir B350 и M28, а также истребители F-16.
В этом году факелоносцами являются лица, написавшие письма в журнал Kaitse Kodu!
Авторы-волонтеры были выбраны для несения факелов по двум причинам: во-первых, в этом году журналу исполняется 100 лет, что делает Kaitse Kodu! одним из старейших эстонских журналов, которые до сих пор издаются, а во-вторых, это символизирует желание подчеркнуть важность общения и открытости.
От дружины Алутагузе факелоносцами станут Рогер Винни и Керсти Подмошенски, от Харьюмаа - Юкко Нуни и Марье Вербо, от Ярвамаа - Урмас Гласе и Мерилин Сепп, от Йыгевамаа - Яанус Ваабла и Марге Тасур, от Ляэнемаа - Аве Проос, от Пярнуского уезда Мехис Борн и Ли Мяэмурд, от Пыльва - Маарио Куллам и Кайса Таммоя, от Раплаского уезда - Роланд Лухавали и Лийна Ланги, от Сааремаа - Арго Каасик и Кадри Паомеэс, от Хийумаа - Энн Суттинг и Кюллике Таммевески, от Сакалаской дружины - Гуннар Теас и Тийу Зоммер, от Таллинна - Айво Аверин и Катрин Вяльятага, от Тартумаа - Янек Хаар и Кайса Меус, от Валгамаа - Сандер Ээбик и Яаника Вахтра, от Вирумаа - Кристьян Лаубхольтс и Эвели Пресс, от Вырумаа - Индрек Хант и Эгле Давыдов, и от подразделения киберзащиты - Айвар Сарапик.