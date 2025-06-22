ФОТО Участники Парада Победы отработали свои действия на генеральной репетиции

Авторы-волонтеры были выбраны для несения факелов по двум причинам: во-первых, в этом году журналу исполняется 100 лет, что делает Kaitse Kodu! одним из старейших эстонских журналов, которые до сих пор издаются, а во-вторых, это символизирует желание подчеркнуть важность общения и открытости.

От дружины Алутагузе факелоносцами станут Рогер Винни и Керсти Подмошенски, от Харьюмаа - Юкко Нуни и Марье Вербо, от Ярвамаа - Урмас Гласе и Мерилин Сепп, от Йыгевамаа - Яанус Ваабла и Марге Тасур, от Ляэнемаа - Аве Проос, от Пярнуского уезда Мехис Борн и Ли Мяэмурд, от Пыльва - Маарио Куллам и Кайса Таммоя, от Раплаского уезда - Роланд Лухавали и Лийна Ланги, от Сааремаа - Арго Каасик и Кадри Паомеэс, от Хийумаа - Энн Суттинг и Кюллике Таммевески, от Сакалаской дружины - Гуннар Теас и Тийу Зоммер, от Таллинна - Айво Аверин и Катрин Вяльятага, от Тартумаа - Янек Хаар и Кайса Меус, от Валгамаа - Сандер Ээбик и Яаника Вахтра, от Вирумаа - Кристьян Лаубхольтс и Эвели Пресс, от Вырумаа - Индрек Хант и Эгле Давыдов, и от подразделения киберзащиты - Айвар Сарапик.