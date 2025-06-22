Министр финансов Юрген Лиги отправляется с рабочей поездкой в Польшу

Министр финансов Юрген Лиги 25-26 июня примет участие в предстоящей в Польше конференции Восточных приграничных регионов Европейского союза.
Еврокомиссия нацелена на поддержку регионов, наиболее пострадавших от агрессии России против Украины, сообщила пресс-служба Министерства финансов.
Участники конференции обсудят укрепление безопасности посредством совместных инициатив, повышении сплоченности и устойчивости Восточных приграничных регионов и решении социально-экономических проблем.
В конференции примут участие министры и представители Еврокомиссии, Финляндии, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии, Венгрии, Румынии и Дании.